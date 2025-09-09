Bancos optimistas con modificaciones a la Ley de Interés Preferencial

Tras la aprobación en tercer debate de la iniciativa legislativa 341, que modifica artículos de la <b>Ley 468 de 2025 sobre Ley de Interés Preferencial,</b> los bancos se encuentran optimistas a esta nueva medida.<b><a href="/tag/-/meta/javier-carrizo">El gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP), Javier Carrizo,</a></b> comentó este martes que lo anunciado por la Asamblea Nacional es una gran noticia. <i>'Para nosotros es una excelente noticia que la</i><i><b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional"> Asamblea </a></b></i><i>aprobará ayer, lunes, esta iniciativa. Además, porque invita nuevamente a la banca privada a participar en el sistema con el fin de seguir promoviendo hipotecas junto a nosotros, que somos la banca estatal</i>', explicó<b><a href="/tag/-/meta/javier-carrizo"> Carrizo </a></b> durante su asitencia a un evento de Moodys. <b>La presidenta de Banistmo Panamá es Aimeé Sentmat de Grimaldo, </b>quien también se encontraba en el evento, coincidió con Carrizo y declaró que se siente 'optimista' que con esta nueva ley tienen un marco jurídico 'claro', que les va a permitir volver a generar la dinámica que necesitan para asegurar que más personas tengan acceso a créditos hipotecarios.<i>'Las personas lo que necesitan es una vivienda digna, eso lo que ha permitido el sistema bancario, a través del otorgamiento de créditos hipotecarios, en este caso, del interés preferencial que son más del 40% que se destinan al mercado'</i>, aseveró Sentmat de Grimaldo.<b><a href="/tag/-/meta/javier-carrizo">El gerente del BNP </a></b>explicó que el anuncio llega cuando el <b><a href="/tag/-/meta/banconal-banco-nacional-de-panama">Banco Nacional </a></b>como la <b><a href="/tag/-/meta/caja-de-ahorros">Caja de Ahorros</a></b>, los dos banco estatales, estuvieron en los últimos cinco años, cargando con los sectores de intereses preferenciales populares, cuando esto tiene un límite. Aclaró que esto tenía sus riesgos porque como banco tienen que mantenerse liquidos. <i>'Ambos somos bancos del Estado y tenemos que tener los fondos disponibles cuando el depositante lo pida. Sin embargo, seguiremos siendo un motor de crecimiento',</i> indicó <b><a href="/tag/-/meta/javier-carrizo">Carrizo.</a></b>