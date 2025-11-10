BCIE logra la calificación más alta de su historia bajo la gestión de Gisela Sánchez

La perspectiva 'estable' otorgada por S&amp;P refleja la expectativa de que el respaldo de los países miembros y el tratamiento de acreedor preferente continuarán, mientras el BCIE mantiene una gestión prudente.Este reconocimiento reafirma al BCIE como un socio financiero sólido y sostenible, destacando su rol en el desarrollo. En Panamá, la institución ha sido un aliado estratégico por más de 15 años. A través de inversiones en infraestructura, agua, saneamiento y apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, la multilateral ha impactado positivamente a más de 4.2 millones de panameños. Su compromiso se enfoca en proyectos de desarrollo sostenible que elevan la calidad de vida y construyen un futuro más próspero y equitativo para el país.El BCIE continuará consolidando su rol como motor de la integración y el crecimiento, demostrando que la disciplina financiera genera confianza para impulsar el desarrollo social y económico.