¿Miss Universo tendrá nuevos dueños?, esto es lo que sabe

La edición del Miss Universo 2025 está siendo opacada por una serie de controversias y fuertes rumores que apuntan a un cambio inminente en la propiedad del certamen, buscando “retirar a Asia del panorama” y devolver la esencia del concurso a manos de empresarios americanos y latinos. Los reportes en los blogs de missiólogos de cambios comenzaron con la aparición en redes sociales de imágenes que mostraban el retiro del icónico logo de Miss Universo de la sede de las oficinas en México. Este movimiento disparó las especulaciones sobre un traslado de las operaciones, posiblemente a la ciudad de Nueva York. El silencio de Raúl Rocha, copropietario de la organización, ha alimentado aún más los rumores de una transacción a punto de cerrarse.

Según fuentes extraoficiales, la raíz del problema reside en el escándalo que rodeó a la anterior dueña, Anne Jakkaphong Jakrajutatip (JKN), y los posteriores conflictos que encendieron las “alarmas en Estados Unidos por el futuro del certamen”. Se especula que el 58% de las acciones de JKN ya habrían sido prometidas a un empresario americano que, en conjunto con Raúl Rocha, buscaría reestructurar la marca. El anuncio oficial de esta compra se daría supuestamente después de la celebración del actual certamen. ¿El regreso de Miss Universo a manos americanas y latinas? La información que circula actualmente en el entorno del concurso apunta a que la organización Miss Universe ya no estará bajo control tailandés. Esto abriría la puerta a nuevos dueños, entre los cuales se manejan dos nombres de alto perfil internacional: