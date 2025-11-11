¿Miss Universo tendrá nuevos dueños?, esto es lo que sabe

Según fuentes extraoficiales, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/miss-universo-anne-jakrajutatip-todavia-dirige-la-organizacion-NA17174382" target="_blank">la raíz del problema reside en el escándalo que rodeó a la anterior dueña, Anne Jakkaphong Jakrajutatip (JKN)</a>, </b>y los posteriores conflictos que encendieron las <i>'alarmas en Estados Unidos por el futuro del certamen'.</i> Se especula que el 58% de las acciones de JKN ya habrían sido prometidas a un empresario americano que, en conjunto con Raúl Rocha, buscaría reestructurar la marca. El anuncio oficial de esta compra se daría supuestamente después de la celebración del actual certamen.<b>¿El regreso de Miss Universo a manos americanas y latinas?</b>La información que circula actualmente en el entorno del concurso apunta a que<b> la organización Miss Universe ya no estará bajo control tailandés. </b>Esto abriría la puerta a nuevos dueños, entre los cuales se manejan dos nombres de alto perfil internacional: