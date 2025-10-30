Miss Universo: ¿Anne Jakrajutatip todavía dirige la organización?

Los problemas financieros del JKN Global Group, conglomerado propietario de la Organización Miss Universo (OMU), han marcado un punto de quiebre en la dirección del certamen. A mediados de noviembre de 2023, justo durante las actividades del certamen Miss Universo, la compañía se declaró en bancarrota ante la Bolsa de Valores de Tailandia. Aunque la entonces dueña, Anne Jakkaphong, había negado previamente los rumores de una quiebra, asegurando que se trataba de una “rehabilitación de negocio, que es un término muy diferente a lo que se está diciendo actualmente en la prensa,” la situación culminó con un plan de reestructuración de la deuda y un cambio en su cúpula administrativa.

Como consecuencia directa de la reestructuración del Consejo de Administración de JKN, la Organización Miss Universo anunció el nombramiento de un nuevo director ejecutivo (CEO) el 29 de octubre de 2025, en medio del inicio de las actividades del certamen de este año en Tailandia. La empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, quien adquirió la OMU en 2022, “dejó el cargo el 20 de junio de 2025”. La organización expresó su agradecimiento por su gestión, destacando “su liderazgo visionario y su dedicación, que fortalecieron significativamente la presencia global de la OMU y su compromiso con la inclusión y la diversidad.”