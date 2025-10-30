  1. Inicio
TAILANDIA

Miss Universo: ¿Anne Jakrajutatip todavía dirige la organización?

La actual Miss Universo, Victoria Katz, junto a Anne Jakrajutatip, quien fue dueña y CEO de la Organización Miss Universo. annejkn.official
Por
Kathyria Caicedo
  • 30/10/2025 18:18
Tras la crisis financiera del JKN Global Group, dueño de la Organización de Miss Universo, ha realizado cambios en la dirección del certamen.

Los problemas financieros del JKN Global Group, conglomerado propietario de la Organización Miss Universo (OMU), han marcado un punto de quiebre en la dirección del certamen. A mediados de noviembre de 2023, justo durante las actividades del certamen Miss Universo, la compañía se declaró en bancarrota ante la Bolsa de Valores de Tailandia. Aunque la entonces dueña, Anne Jakkaphong, había negado previamente los rumores de una quiebra, asegurando que se trataba de una “rehabilitación de negocio, que es un término muy diferente a lo que se está diciendo actualmente en la prensa,” la situación culminó con un plan de reestructuración de la deuda y un cambio en su cúpula administrativa.

Como consecuencia directa de la reestructuración del Consejo de Administración de JKN, la Organización Miss Universo anunció el nombramiento de un nuevo director ejecutivo (CEO) el 29 de octubre de 2025, en medio del inicio de las actividades del certamen de este año en Tailandia. La empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, quien adquirió la OMU en 2022, “dejó el cargo el 20 de junio de 2025”. La organización expresó su agradecimiento por su gestión, destacando “su liderazgo visionario y su dedicación, que fortalecieron significativamente la presencia global de la OMU y su compromiso con la inclusión y la diversidad.”

¿Quién es Mario Búcaro, el nuevo CEO de Miss Universo?

El nuevo líder de la Organización Miss Universo es Mario Búcaro, quien asume el puesto tras haberse desempeñado como vicepresidente de Relaciones Internacionales desde enero de 2024. Búcaro aporta su experiencia en el ámbito público y diplomático, habiendo representado a Guatemala como Embajador en Israel y México, así como Embajador Simultáneo en Bulgaria y Chipre. Previamente, ocupó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, donde fue reconocido por su pericia en resolución de conflictos y relaciones multilaterales.

annejkn.official

Durante su tiempo en la OMU, Búcaro ha sido fundamental en la expansión global de la marca, impulsando la iniciativa “Más allá de la Corona,” enfocada en promover el liderazgo, la educación, el emprendimiento y el impacto social de las mujeres. En su nuevo rol como Director Ejecutivo, el guatemalteco tiene la misión de potenciar el alcance de la organización en América, Europa, Asia, el Caribe y África, y “enriquecer la experiencia de las candidatas, manteniendo siempre la integridad y la equidad,” según el comunicado oficial.

Este nombramiento, supervisado por el Presidente de la OMU, Raúl Rocha, es parte de una serie de ajustes estructurales implementados para “fortalecer la gestión interna y mejorar la eficiencia operativa” de la entidad tras la crisis financiera de su matriz. La Junta Directiva ha expresado su “plena confianza en el liderazgo de Mario Búcaro para guiar a la organización hacia una nueva era de crecimiento e influencia global,” consolidando la visión de Miss Universo como un movimiento mundial que celebra la autenticidad y el empoderamiento femenino.

