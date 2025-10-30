Miss Universo: ¿Anne Jakrajutatip todavía dirige la organización?

<b>Los problemas financieros del JKN Global Group, conglomerado propietario de la <a href="/tag/-/meta/miss-universo">Organización Miss Universo (OMU)</a></b>, han marcado un punto de quiebre en la dirección del certamen. A mediados de noviembre de 2023, justo durante las actividades del certamen Miss Universo, la compañía se declaró en bancarrota ante la Bolsa de Valores de Tailandia. Aunque la entonces dueña, <b>Anne Jakkaphong, había negado previamente los rumores de una quiebra</b>, asegurando que se trataba de una <i>'rehabilitación de negocio, que es un término muy diferente a lo que se está diciendo actualmente en la prensa,'</i> la situación culminó con un plan de reestructuración de la deuda y un cambio en su cúpula administrativa.Como consecuencia directa de la reestructuración del Consejo de Administración de JKN, <b>la Organización Miss Universo anunció el nombramiento de un nuevo director ejecutivo (CEO) el 29 de octubre de 2025</b>, en medio del inicio de las actividades del certamen de este año en Tailandia. La empresaria tailandesa <b>Anne Jakrajutatip, quien adquirió la OMU en 2022, </b><i><b>'dejó el cargo el 20 de junio de 2025'. </b></i><i>La organización expresó su agradecimiento por su gestión, destacando 'su liderazgo visionario y su dedicación, que fortalecieron significativamente la presencia global de la OMU y su compromiso con la inclusión y la diversidad.'</i>