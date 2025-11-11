Duquesa de Edimburgo llegará a Panamá el 14 de noviembre: esta será su agenda oficial

La duquesa de Edimburgo, Sophie, inició este lunes una gira diplomática de nueve días por Sudamérica y Centroamérica, en una visita solicitada por la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido. Su recorrido incluye Perú, Panamá, Guatemala y Belice, con el objetivo de fortalecer la cooperación en temas sociales, ambientales y de protección a víctimas de violencia. Según reportó la revista Hello!, esta es la primera visita oficial de la duquesa a estos cuatro países, lo que marca un paso importante en la relación entre la Casa Real británica y la región.

Agenda por países Perú La duquesa tiene previsto visitar áreas de la Amazonía para reunirse con líderes indígenas, en especial mujeres que impulsan proyectos de sostenibilidad y economía comunitaria. Sophie también conocerá el trabajo del centro de visión Divino Niño, especializado en el tratamiento de glaucoma y pterigión. Panamá En la capital panameña, la agenda se centrará en reuniones con altas autoridades gubernamentales, destacando la colaboración del país con el Reino Unido en la prevención de violencia sexual en contextos de conflicto. Guatemala En su visita a este país, la duquesa se reunirá con organizaciones que brindan apoyo a sobrevivientes de trata de personas y violencia sexual. Además, recorrerá la Reserva de la Biosfera Maya, donde observará proyectos de conservación y protección ambiental liderados por comunidades indígenas. Belice La gira finalizará con la participación de la duquesa en el Día del Asentamiento Garífuna, una fecha significativa para la identidad cultural beliceña. Asimismo, conocerá iniciativas locales relacionadas con la protección de ecosistemas marinos y visitará la Unidad de Apoyo de Entrenamiento del Ejército Británico, para observar prácticas de entrenamiento en selva tropical.