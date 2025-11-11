Duquesa de Edimburgo llegará a Panamá el 14 de noviembre: esta será su agenda oficial

La <b>duquesa de Edimburgo</b>, Sophie, inició este lunes una gira diplomática de <b>nueve días por Sudamérica y Centroamérica</b>, en una visita solicitada por la <b>Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido</b>. Su recorrido incluye <b>Perú, Panamá, Guatemala y Belice</b>, con el objetivo de fortalecer la cooperación en temas sociales, ambientales y de protección a víctimas de violencia.Según reportó la revista <b>Hello!</b>, esta es la <b>primera visita oficial</b> de la duquesa a estos cuatro países, lo que marca un paso importante en la relación entre la Casa Real británica y la región.