Multas de hasta $1,000 por incumplir las restricciones en el 9 de enero

La Alcaldía de Panamá emitió el Decreto Alcaldicio No. 15, mediante el cual se restringe la emisión de ruidos y la realización de actividades bailables en el distrito durante el próximo 9 de enero, Día de los Mártires.

El decreto, firmado por el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, y publicado en la Gaceta Oficial este viernes 26 de diciembre, establece la suspensión del uso de cajas de música, sinfonías y otros instrumentos musicales, así como la difusión de música, fiestas, espectáculos públicos y actividades bailables desde las 6:00 a.m. de este jueves 9 de enero hasta las 6:00 a.m. de este viernes 10 de enero de 2026.

La medida busca garantizar un ambiente de respeto, civismo y empatía durante la fecha histórica que recuerda los hechos del 9 de enero de 1964, considerados un día de duelo nacional según la legislación vigente.

El decreto contempla sanciones económicas que van desde los 100 hasta los 1,000 dólares para quienes incumplan las disposiciones establecidas. Asimismo, advierte que la normativa no exime del cumplimiento de otras leyes nacionales y municipales relacionadas con la generación de ruido.

Para hacer cumplir la medida, la Alcaldía de Panamá facultó a la Policía Municipal, inspectores municipales, funcionarios de cumplimiento y jueces comunitarios, quienes podrán apoyarse en la Fuerza Pública de ser necesario.