Día de los difuntos: Alcaldía restringe las actividades bailables

<b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">La Alcaldía del Distrito de Panamá</a></b> anunció la restricción de actividades ruidosas y bailables durante el domingo 2 de noviembre de 2025, fecha en la que el país conmemora el <b><a href="/tag/-/meta/dia-de-los-difuntos">Día de los Difuntos</a></b>.La medida, establecida mediante el Decreto Alcaldicio Nº11 del 13 de octubre de 2025, tiene como objetivo preservar el ambiente de respeto, solemnidad y civismo característico de esta jornada dedicada a honrar la memoria de quienes han contribuido al país y a la humanidad.De acuerdo con el decreto, queda prohibido el uso de cajas de música, sinfonías, instrumentos musicales, orquestas o cualquier otro medio de reproducción de sonido desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de ese día.Las personas o establecimientos que incumplan esta disposición podrán enfrentar multas que van desde $100.00 hasta $1,000.00, dependiendo de la gravedad de la falta.La Policía Municipal, inspectores municipales y jueces comunitarios serán los encargados de velar por el cumplimiento de esta norma. Además, la Alcaldía exhortó a la ciudadanía a mantener un comportamiento empático y respetuoso durante la fecha.' Este decreto busca preservar la solemnidad de una fecha que representa un profundo valor cultural y espiritual para los panameños, garantizando que las actividades se desarrollen con el debido respeto', expresó <b><a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">el alcalde Mayer Mizrachi Matalon</a></b>.El decreto entrará en vigor una vez sea promulgado en Gaceta Oficial.