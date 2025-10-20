Día de los difuntos: Alcaldía restringe las actividades bailables

La Alcaldía del Distrito de Panamá anunció la restricción de actividades ruidosas y bailables durante el domingo 2 de noviembre de 2025, fecha en la que el país conmemora el Día de los Difuntos.

La medida, establecida mediante el Decreto Alcaldicio Nº11 del 13 de octubre de 2025, tiene como objetivo preservar el ambiente de respeto, solemnidad y civismo característico de esta jornada dedicada a honrar la memoria de quienes han contribuido al país y a la humanidad.

De acuerdo con el decreto, queda prohibido el uso de cajas de música, sinfonías, instrumentos musicales, orquestas o cualquier otro medio de reproducción de sonido desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de ese día.

Las personas o establecimientos que incumplan esta disposición podrán enfrentar multas que van desde $100.00 hasta $1,000.00, dependiendo de la gravedad de la falta.

La Policía Municipal, inspectores municipales y jueces comunitarios serán los encargados de velar por el cumplimiento de esta norma. Además, la Alcaldía exhortó a la ciudadanía a mantener un comportamiento empático y respetuoso durante la fecha.

“ Este decreto busca preservar la solemnidad de una fecha que representa un profundo valor cultural y espiritual para los panameños, garantizando que las actividades se desarrollen con el debido respeto”, expresó el alcalde Mayer Mizrachi Matalon.

El decreto entrará en vigor una vez sea promulgado en Gaceta Oficial.