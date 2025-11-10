Duquesa Sophie de Edimburgo visitará Panamá este 19 de noviembre

Sophie de Edimburgo, esposa del príncipe Eduardo de Inglaterra, visitará la ciudad de Panamá este 19 de noviembre, como parte de una gira por América Latina que incluye otros tres países.

Una gran parte de la labor de la duquesa es apoyar a las mujeres y defender la igualdad de género, tanto en el ámbito laboral como en otros ámbitos de la sociedad, tanto en el Reino Unido como en el extranjero.

La también duquesa, quien es la patrocinadora de más de 70 organizaciones, visitará sitios de interés de la ciudad de Panamá, entre ellos el Casco Antiguo.

Esta gira comienza este lunes 10 de noviembre y se extenderá por 10 días, en los que visitará Perú, Panamá, Guatemala y Belice.

La Oficina de Asuntos Exteriores de la Commonwealth pidió la presencia de Sophie en los tres primeros países, mientras que su visita a Belice forma parte de los compromisos que la familia real británica mantiene con la Commonwealth.

La duquesa comenzó su gira luego que el príncipe Guillermo de Inglaterra terminará su visita a Brasil, en donde participó en eventos relacionados al medio ambiente y la juventud.

El príncipe Eduardo, el hijo menor de la fallecida reina Isabel II, y Sophie de Edimburgo son consideradas una de las parejas más discretas y estables de la realeza europea.

Hasta el momento no ha trascendido toda la agenda de Sophie de Edimburgo, sin embargo, se conoció que ella hablará en Panamá sobre el cambio climático e igualdad de género.

La fallecida suegra de Sophie de Edimburgo visitó Panamá el 29 de noviembre de 1953, en el que fue su primer viaje internacional.

Isabel II en esa oportunidad visitó las instalaciones del Canal de Panamá. Además, el país cumplía 50 años como república.