Tribunal falla a favor del Idaan en contrato de más de $49 millones

El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas falló a favor del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), mediante la Resolución No. 130-2022, con la cual se resuelve de manera administrativa el contrato No. 111-2015 con el Consorcio JOCA-IPC

Dicho contrato corresponde al proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, una obra que quedó inconclusa pese a presentar un avance superior al 65 %, informó la Dirección de Información del Estado.

La decisión del tribunal pone fin al vínculo contractual y abre el camino para que la entidad pueda tomar las acciones administrativas necesarias con miras a la reanudación o reestructuración del proyecto.

De acuerdo con Dirección de Información del Estado, el proyecto permanece abandonado, situación que ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad.

Como parte de los antecedentes del proyecto, el contrato ahora resuelto corresponde al acto público No. 2015-2-66-0-01-LV-008876, adjudicado bajo la modalidad de Licitación por Mejor Valor para montos superiores a $175,000.

El objeto contractual contemplaba la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de Changuinola, así como el diseño y construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas, con un precio de referencia original de $40 millones, el cual terminó en $49,460,393.46.

El proceso fue publicado el 3 de febrero de 2015, mientras que la presentación y apertura de propuestas se realizó el 8 de junio de 2015, en el salón de reuniones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados del Idaan (Coopaceidaan), ubicado en Vía Brasil, ciudad de Panamá.

Previamente, el 19 de marzo de 2015, se llevó a cabo la reunión previa y de homologación en el mismo lugar, como parte de los requisitos del procedimiento de contratación.

De acuerdo con los documentos oficiales, la adenda No. 1 al contrato, refrendada el 24 de agosto de 2018, aprobó una extensión de 357 días calendario, quedando el cronograma del proyecto distribuido en 492 días para diseños y el Estudio de Impacto Ambiental, 495 días para la fase de construcción y 365 días para la operación del sistema. Con esta modificación, el plazo total para la finalización del proyecto se amplió a 1,352 días calendario.

Posteriormente, la adenda No. 2, refrendada el 10 de octubre de 2019, autorizó una nueva prórroga de 456 días calendario y un incremento en el monto contractual por $8,210,358.49, elevando el valor total del contrato a $44,710,358.49.

Esta adenda extendió la fase de construcción a 952 días calendario, manteniendo sin cambios los plazos para los diseños, el Estudio de Impacto Ambiental y la operación del sistema. El tiempo total del proyecto se incrementó entonces a 1,809 días calendario.

Más adelante, la adenda No. 3, refrendada el 15 de diciembre de 2021, aprobó una ampliación adicional de 865 días calendario, junto con un aumento presupuestario de $4,750,034.97, lo que llevó el monto final del contrato a $49,460,393.46. Con esta modificación, el plazo de construcción se extendió a 1,817 días calendario, y el tiempo total estimado para la culminación del proyecto alcanzó los 2,674 días calendario.

Pese a estas extensiones y ajustes financieros, el Idaan resolvió administrativamente el contrato No. 111-2015 mediante la Resolución Ejecutiva No. 130-2022, del 7 de noviembre de 2022, debido a incumplimientos reiterados por parte del Consorcio JOCA-IPC, responsable de la ejecución del proyecto.

Según el informe institucional, se constató en múltiples ocasiones la presencia insuficiente de personal en campo, falta de equipos y materiales, así como retrasos en los pagos a trabajadores y proveedores, lo que afectó de forma directa el avance de las obras.