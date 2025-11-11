Apps de citas bajo la lupa en Panamá tras homicidio: alertan sobre sus riesgos y medidas de seguridad

Entre las aplicaciones de citas más utilizadas en Panamá están <b>Tinder, Bumble, Hinge y OkCupid</b>. <b>Grindr, en cambio, es la más utilizada por la comunidad LGBTIQ+</b>. De acuerdo a la plataforma de marketing <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.start.io/audience/dating-app-users-in-panama?utm_source=chatgpt.com" target="_blank">Start.io</a>, un<b> 59.3% de los hombres utiliza estas aplicaciones respecto al 40.7% de las mujeres</b>.En lo relativo al rango de edad, <b>la franja mayoritaria de consumidores de este tipo de aplicaciones móviles es de 18-24 años (57.5%), seguido de los que tienen 25-34 años (30.3%), y 35-44 años (7.5%)</b>.Si bien hay usuarios que han logrado exitosamente encontrar pareja a través de estas aplicaciones, hay otros que prefieren no utilizarlas por temor a ser víctimas de estafas o ataques a su integridad personal.