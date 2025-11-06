Continúa la crisis en Miss Universo 2025, cancelan evento de Nawat tras conflicto con Miss México y sanciones

En la declaración, MGI PCL admitió que la decisión fue forzada por la retirada de apoyo. La compañía explicó que, <i>'tras la declaración emitida por la Organización Miss Universo sobre esta actividad, nuestros patrocinadores han expresado preocupaciones sobre la comodidad y la presión que les han llevado a suspender su apoyo'.</i> Consecuentemente, el evento no se podrá realizar.<b>La nota de MGI PCL concluye con una disculpa sincera a los fanáticos</b> y reafirma su compromiso de continuar con el resto de la organización del certamen.