Continúa la crisis en Miss Universo 2025, cancelan evento de Nawat tras conflicto con Miss México y sanciones

La polémica en torno a la organización del Miss Universo 2025 en Tailandia se intensifica. Tras la agresión verbal de Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International Thailandia (MGI PCL) y organizador local del certamen, contra Miss México, y las sanciones impuestas por Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo (MUO), un nuevo giro confirma la grave tensión entre ambas partes: la cancelación de un evento clave a cargo de Nawat.

La Organización Miss Universo desautoriza el evento “especial” de Nawat

En un comunicado oficial emitido el 2 de noviembre de 2025, la Organización Miss Universo (MUO) desautorizó de manera categórica un evento promocionado en línea como el “Top 10 Special Dinner & Talk Show” que contaría con la participación de Nawat y la “Reina Victoria”. La MUO fue enfática al señalar que la actividad “no está autorizada” y que el uso del nombre, logotipo o cualquier marca de Miss Universo sin consentimiento previo constituye una “violación de los derechos de propiedad intelectual y del valor de la marca”. La Organización anunció que se reserva el derecho de emprender acciones legales contra actividades no autorizadas.

Este pronunciamiento de la MUO se interpreta como una consecuencia directa de las medidas “corporativas inmediatas y drásticas” anunciadas por Raúl Rocha. Tras el escándalo con Miss México, Rocha había condicionado y limitado la participación de Nawat en los eventos del certamen y había ordenado a su equipo de ejecutivos tomar el control operativo de la concentración en Tailandia.

Nawat y MGI PCL confirman la cancelación por presión de patrocinadores Sin embargo, todavía la cena no había sido oficialmente cancelada hasta la mañana de este jueves, cuando el Miss Grand International Public Company Limited (MGI PCL), la organización de Nawat y anfitriona oficial del 74ta edición del Miss Universo, lo confirmó a través de un comunicado.