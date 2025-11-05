Crisis en Miss Universo: Nawat Itsaragrisil se disculpa, tras sanciones de Raúl Rocha

El <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo 2025</a> en Tailandia</b> se ha visto sacudido por un escándalo después de que<b> Nawat Itsaragrisil, </b>presidente de Miss Grand International Thailandia y organizador del certamen, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/tension-en-miss-universo-2025-representante-de-mexico-protagoniza-incidente-con-organizador-tailandes-GM17280017" target="_blank">agrediera verbalmente a Miss México durante la ceremonia de imposición de bandas. </a></b>En horas de la mañana de este 5 de noviembre, <b>Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo (OMU),</b> reaccionó con un comunicado enérgico que condenó la conducta y anunció medidas corporativas inmediatas y drásticas contra el empresario tailandés.El pronunciamiento de Rocha vino en respuesta al incidente donde Nawat, en un acto público, gritó e insultó a la representante de México. <b>La reacción de la OMU fue categórica, enfocada directamente en la participación del organizador tailandés.</b> Rocha anunció:<i> 'He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen número 74 de Miss Universe y que esta sea muy limitada o nula.'</i>