TAILANDIA

Crisis en Miss Universo: Nawat Itsaragrisil se disculpa, tras sanciones de Raúl Rocha

Por
Kathyria Caicedo
  • 05/11/2025 10:25
Horas antes, el presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha limitó la participación de Nawat Itsaragrisil en actividades del certamen y ordenó tomar el control en Tailandia.

El Miss Universo 2025 en Tailandia se ha visto sacudido por un escándalo después de que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International Thailandia y organizador del certamen, agrediera verbalmente a Miss México durante la ceremonia de imposición de bandas. En horas de la mañana de este 5 de noviembre, Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo (OMU), reaccionó con un comunicado enérgico que condenó la conducta y anunció medidas corporativas inmediatas y drásticas contra el empresario tailandés.

El pronunciamiento de Rocha vino en respuesta al incidente donde Nawat, en un acto público, gritó e insultó a la representante de México. La reacción de la OMU fue categórica, enfocada directamente en la participación del organizador tailandés. Rocha anunció: “He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen número 74 de Miss Universe y que esta sea muy limitada o nula.”

La decisión no se limitó a una simple restricción. Rocha elevó las acciones, instruyendo una respuesta legal y logística inmediata para asegurar el desarrollo del concurso. El presidente de la OMU ordenó: “He instruido a nuestro CEO, Mario Búcaro, para que emita un comunicado en nombre de la organización Miss Universe, donde detalle todas las acciones corporativas ilegales que llevaremos a cabo como consecuencia y resultado de la serie de actos malintencionados cometidos por parte de Nawat.”

A la par de las advertencias legales, el control operativo del evento fue retirado de manos de Nawat. Rocha instruyó a un grupo de ejecutivos y expertos, incluyendo a Mario Búcaro y Ronald Day, para que “viajen de inmediato a Tailandia y tomen el control de esta concentración y del propio evento que teníamos lamentablemente confiado y conferido a NGI bajo la dirección lamentablemente de Nawat.” Asimismo, Rocha ratificó el apoyo a las candidatas, enviando un mensaje directo a las concursantes: “ninguna jamás debe de permitir que hechos como estos le sucedan en la vida.”

Nawat encabezó la gala de presentación del Miss Universo 2025

A pesar de la crisis y las contundentes acciones corporativas, la agenda del certamen continuó. En horas de la noche se llevó a cabo la gala de presentación oficial, un evento en el que Nawat volvió a ser protagonista al compartir escenario con las 122 participantes.

Durante su intervención, el empresario tailandés aprovechó la oportunidad para pedir disculpas públicas por lo ocurrido, buscando apaciguar el escándalo generado días antes. ¿Lo logrará?

