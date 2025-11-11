  1. Inicio
Polémica por estudiante extranjera que no pudo portar la bandera durante desfile del 10 de noviembre

Estudiante extranjera denuncia que no puede portar la bandera de Panamá; Meduca responde.
MEDUCA
Emiliana Tuñón
  • 11/11/2025 11:33
No hay prohibición para que estudiantes extranjeros porten la bandera, reitera el Meduca.

Durante las celebraciones de las fiestas patrias de este lunes 10 de noviembre, se conoció a través de redes sociales que una estudiante, quien obtuvo el mayor índice académico del colegio José Antonio Remón Cantera, no pudo portar el pabellón nacional durante el desfile patrio por ser extranjera.

Según la información difundida en distintas plataformas, la joven habría sido informada de que, pese a su destacado rendimiento académico, no podía llevar la bandera de Panamá debido a su nacionalidad.

La Asociación de Residentes y Naturalizados de la República de Panamá (Arena) expresó su profundo pesar por la situación de la estudiante y hizo un llamado a la ministra de Educación, Lucy Molinar, para que oriente a los directores de los centros educativos públicos y privados, recordándoles que las normativas vigentes no prohíben la participación de estudiantes extranjeros en actividades cívicas o patrióticas, incluyendo el honor de portar la bandera nacional.

Meduca aclara que no está prohibido que estudiantes extranjeros porten la bandera panameña

Ante la polémica, la Dirección Regional de Panamá Centro del Ministerio de Educación (Meduca) emitió un comunicado en el que aclaró que, según las normativas vigentes, no existe prohibición alguna que impida a un estudiante extranjero participar con orgullo en actos cívicos y patrióticos, incluyendo portar la bandera nacional, siempre que cumpla con los méritos y requisitos legales.

La institución indicó que investigará lo ocurrido para esclarecer lo sucedido con el colegio y reiteró su compromiso con los valores de inclusión, respeto y equidad, pilares fundamentales en la formación de los estudiantes.

