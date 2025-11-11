Polémica por estudiante extranjera que no pudo portar la bandera durante desfile del 10 de noviembre

Durante las celebraciones de las fiestas patrias de este lunes 10 de noviembre, se conoció a través de redes sociales que una estudiante, quien obtuvo el mayor índice académico del colegio José Antonio Remón Cantera, no pudo portar el pabellón nacional durante el desfile patrio por ser extranjera.

Según la información difundida en distintas plataformas, la joven habría sido informada de que, pese a su destacado rendimiento académico, no podía llevar la bandera de Panamá debido a su nacionalidad.

La Asociación de Residentes y Naturalizados de la República de Panamá (Arena) expresó su profundo pesar por la situación de la estudiante y hizo un llamado a la ministra de Educación, Lucy Molinar, para que oriente a los directores de los centros educativos públicos y privados, recordándoles que las normativas vigentes no prohíben la participación de estudiantes extranjeros en actividades cívicas o patrióticas, incluyendo el honor de portar la bandera nacional.