Alerta en la comarca Ngäbe Buglé por brote de tosferina: qué es y cómo se contagia

Hasta la fecha, las autoridades reportan una defunción , trece casos confirmados por laboratorio y un caso adicional por nexo epidemiológico .

El Ministerio de Salud (Minsa) , a través del Departamento de Epidemiología , confirmó un brote activo de tosferina en la comarca Ngäbe Buglé , con una alta concentración de casos en el distrito de Besikó y otros casos vinculados en el corregimiento de Emplanada de Chorcha .

Especialista explica síntomas y riesgos de la tosferina

La tosferina es una enfermedad bacteriana respiratoria altamente contagiosa, que se transmite de persona a persona a través de los fluidos nasales y la saliva, explicó el Dr. Francisco Urriola, médico general de la Unidad Local de Atención Primaria en Salud (ULAPS) Sra. Lastenia Canto Solís.

El especialista señaló que en sus primeras etapas la tosferina puede confundirse con un resfriado común, ya que presenta síntomas como fiebre, tos persistente y abundante secreción nasal. Sin embargo, con el paso de los días la enfermedad puede agravarse, provocando episodios de tos severa acompañados de convulsiones, dificultad para respirar, pérdida del sueño, falta de apetito y fuertes dolores de cabeza.

El Dr. Urriola advirtió que las complicaciones más graves se presentan principalmente en niños no vacunados, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado, por lo que recalcó la importancia de mantener el esquema de vacunación completo y acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier síntoma sospechoso.