Bioetanol en Panamá: inversión millonaria y el reto de duplicar la producción de caña

La producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar vuelve a colocarse en el centro del debate económico y energético de Panamá. A través del Proyecto de Ley 443, que será discutido en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, el país busca incorporar una mezcla obligatoria del 10 % de etanol (E10) en las gasolinas, como parte de una estrategia de transición energética y reactivación del sector agroindustrial.Cristina Thayer, directora ejecutiva de la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa), explicó que esta iniciativa no es nueva, pero ahora cuenta con una base técnica y económica más sólida. 'Desde hace más de diez años hemos estado pendientes del avance del proyecto. Hoy existe una propuesta que se llevará a la Asamblea y se espera comenzar a debatir en enero', indicó Thayer en entrevista con '<b>La Decana'</b>.Aunque Panamá ya dispone de una legislación marco sobre biocombustibles, Thayer señaló que es necesario introducir ajustes puntuales para garantizar la viabilidad del programa. 'Se necesitan algunas modificaciones a la legislación para darle viabilidad económica y técnica al proyecto como lo estamos presentando en este momento', afirmó.Entre los cambios clave destaca la seguridad jurídica para atraer inversión privada. 'No solamente las empresas productoras de bioetanol, sino también los productores independientes necesitan un cierto nivel de seguridad jurídica, y este proyecto de ley lo brinda', explicó. La iniciativa también regula las importaciones, estableciendo licencias y requisitos tanto para importadores como para productores nacionales.El papel del Estado será fundamentalmente regulador. 'El gobierno va a ser un regulador del sector, igual que lo es hoy del mercado de combustibles. Es un proyecto privado con regulación estatal a través de la Secretaría Nacional de Energía', precisó Thayer.