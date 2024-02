Borrell: ‘China está en la punta del desarrollo de tecnologías claves del mañana’

En su intervención, Borrell expuso, además, las sinergias en el panorama mundial y la postura de la Unión Europea ante los conflictos internacionales y la situación particular de España, en diferentes aristas, entre ellas la dependencia del petróleo y el gas ruso en el bloque europeo.

En el foro, dirigido por Manuel Campo Vidal, Borrell dijo que está claro que Europa –en particular algunos países– ha invertido muchísimo en China. También reconoció que el país asiático “ha contribuido a bajar la inflación, y seguramente más que todas las políticas monetarias de todos los bancos centrales”. Sin embargo, lamentó que “ahora el costo laboral en China ha subido y no hay nuevas inversiones en ese país”.

“China compite con nosotros (UE) en fabricar coches eléctricos y baterías, y está en la punta del desarrollo de las tecnologías claves del mañana’, afirmó Borrell en el Foro Next Educación donde además abordó aspectos importantes de la actualidad internacional tanto desde el punto de vista económico como político y social, entre otros.

Dependencia del gas y petróleo

Con respecto a la energía, Borrel dijo que Europa (no España en particular) se puso en manos de Rusia, de donde viene energía barata, para el suministro de hidrocarburos y en particular de gas. Pero ahora han logrado reducir la dependencia de gas (de Rusia) a cero. Aunque “no por barco. Nos sigue llegando mucho más por barco”, afirmó Borrell.

En contraste con el gas ruso, dijo que los países europeos también han logrado reducir la dependencia del petróleo procedente de Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania. “Rusia ha perdido dos terceras partes de sus ingresos por ventas de hidrocarburos. A Rusia ingresaban $150.000 millones y todavía ingresan $45.000. Pero son dos tercios menos”, apuntó Borrell.