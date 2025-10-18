Brecha de ciberseguridad: Las empresas tardan 258 días y $52 millones en contener un ataque

El estudio enfatiza que la ciberresiliencia es un 'deporte de equipo' que requiere la colaboración transversal desde el equipo ejecutivo, los líderes de negocio y los equipos de tecnología.Entre las recomendaciones destacan también tres puntos dle estudio: a. Priorizar los activos críticos, ya que el negocio centrará la inversión en proteger los sistemas, datos y plataformas que son esenciales para la continuidad operativa.b. Liderazgo, todo negocio requier que los actores de la alta dirección tengan una participación activa en las decisiones de ciberseguridad, así como en los simulacros de respuesta a incidentes.c. Enfoque de recuperación, los negocios deben ser resilientes y asumir que las brechas son inevitables. Para ello, la empresa debe desde planificar la recuperación y la contención rápida con la misma seriedad que analiza y apuesta a la prevención de un ciberataque.