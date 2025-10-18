Brecha de ciberseguridad: Las empresas tardan 258 días y $52 millones en contener un ataque

Los ciberataques han dejado de ser un problema técnico delegado para convertirse en una amenaza directa y estratégica para la estabilidad financiera de las grandes corporaciones. Un nuevo análisis de Boston Consulting Group (BCG), publicado en su artículo “When cybersecurity becomes cyber strategy”, revela que el costo promedio de reparar y contener una la brecha de ciberseguridad asciende a $52 millones, con un tiempo de respuesta y contención promedio de 258 días.

El estudio elaborado por BCG subraya que la lentitud en la respuesta y la persistencia de las consecuencias financieras son un riesgo que el mercado castiga.

Para el estudio analizaron tres datos claves, los que indican que:

1. Impacto bursátil severo. Para el estudio la consultora tomó una variable donde casi una de cada seis empresas del índice bursátil S&P 500 que sufrieron un incidente grave vio caer el valor de sus acciones en más del 5%.

2. Daño persistente. Más del 60 % de las compañías afectadas por un ciberataque continuaron rindiendo por debajo del mercado incluso un año después del incidente. La desaceleración o reducción de la tasa de crecimiento de la empresa es un indicador que demuestra que el daño a la reputación y la valoración no es a corto ni mediano plazo sino a largo plazo.

3. Sectores más afectados. Tomando los ciberataques entre los años 2019 y 2024, los sectores de medios (58 %), tecnología (47 %) y telecomunicaciones (48 %) fueron los que más incidentes reportaron. Según BCG el riesgo de cibertaque es generalizado, con un total de 155 incidentes registrados en el mismo periodo en instituciones financieras, una industria altamente regulada por la sensibilidad del mercado.