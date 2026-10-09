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Economía

CAF dona $250.000 y ofrece $50 millones tras terremoto en Panamá

El terremoto se desarrollo al medio día este viernes
El terremoto se desarrollo al medio día este viernes Luis García | La Estrella
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/10/2026 20:01
Con estos recursos, el banco espera que el país podrá avanzar en la recuperación de las zonas afectadas

Ante el terremoto registrado este viernes en Panamá, El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció una donación de $250.000 para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias derivadas de la emergencia.

Adicionalmente, CAF pone a disposición del Gobierno de Panamá alrededor de $50 millones a través de la línea de financiamiento para desastres naturales.

Con estos recursos, el país podrá avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

“Hoy acompañamos al pueblo de Panamá que ha sido afectado por el terremoto. Desde CAF ponemos a disposición del Gobierno nuestros recursos y capacidades, primero para atender las necesidades más urgentes y luego para acompañar la recuperación y la reconstrucción”, aseguró el Presidente Ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados Guida.

Añadió que “con este apoyo, llevado adelante en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, CAF reafirma su respaldo al gobierno panameño y al país, en un momento de especial necesidad”.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), inició contactos con organismos financieros internacionales para obtener recursos económicos destinados a atender las afectaciones provocadas por el terremoto registrado este viernes 9 de octubre de 2026.

El titular de la cartera económica, Felipe Chapman, confirmó que entabló comunicación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La medida busca canalizar financiamiento o asistencia para hacer frente a la crisis y auxiliar a la población impactada.

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