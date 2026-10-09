CAF dona $250.000 y ofrece $50 millones tras terremoto en Panamá

Ante el terremoto registrado este viernes en Panamá, El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció una donación de $250.000 para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias derivadas de la emergencia.

Adicionalmente, CAF pone a disposición del Gobierno de Panamá alrededor de $50 millones a través de la línea de financiamiento para desastres naturales.

Con estos recursos, el país podrá avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

“Hoy acompañamos al pueblo de Panamá que ha sido afectado por el terremoto. Desde CAF ponemos a disposición del Gobierno nuestros recursos y capacidades, primero para atender las necesidades más urgentes y luego para acompañar la recuperación y la reconstrucción”, aseguró el Presidente Ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados Guida.

Añadió que “con este apoyo, llevado adelante en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, CAF reafirma su respaldo al gobierno panameño y al país, en un momento de especial necesidad”.