CAF y líderes globales debatirán en Panamá estrategias para impulsar a América Latina

El Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF- celebrará en Panamá en enero próximo un foro con líderes globales y regionales para debatir y formular estrategias que impulsen el crecimiento económico sostenible y el bienestar en la región, informó este viernes el multilateral.

Se trata del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025: ¿Cómo retomar la senda del crecimiento?, que tendrá lugar el 29 y 30 de enero próximo en el Centro de Convenciones de Panamá.

Las temáticas del evento, que incluirá paneles de discusión, conferencias magistrales y talleres colaborativos, irán desde la coyuntura económica de 2025, pasando por la transición energética, la economía circular, el emprendimiento y la productividad, hasta infraestructura competitiva, inteligencia artificial e innovación.

CAF explica en un comunicado de prensa que el encuentro es pertinente a la luz de que América Latina y el Caribe enfrenta desafíos estructurales que han limitado su crecimiento económico y social durante décadas.

Este estancamiento, expresado en un bajo crecimiento y una elevada desigualdad, se ha dado pese a que la región cuenta con vastos recursos naturales, una población joven y emprendedora, y un potencial energético envidiable, añade el multilateral.

En las conversaciones participarán Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe; Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano, y José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

También Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa; Gustavo Santos, director para las Américas de ONU Turismo; Susan Segal, presidenta del Council of the Americas; Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Rebecca Bill Chavez, directora de Diálogo Interamericano, y el presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, entre otros.Mateo Renzi, ex primer ministro de Italia; Helle Thorning-Schmidt, ex primera ministra de Dinamarca, y Jeremy Rifkin, sociólogo y economista, entre otras figuras, se llevarán a cabo charlas magistrales.”

América Latina y el Caribe tiene el potencial de convertirse en una región de soluciones globales ante los grandes retos del desarrollo, pero en paralelo debe lograr un crecimiento sostenido e inclusivo y abordar sus problemas estructurales, como las desigualdades, la baja productividad o la reducción de la pobreza. Este Foro será un paso clave hacia estos objetivos”, dijo el presidente de CAF.