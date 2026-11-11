Canal de Panamá aumenta capacidad de tránsito y eleva a 34 los cupos diarios

El Canal de Panamá anunció un incremento en su capacidad diaria de tránsito al habilitar un cupo adicional de reserva para embarcaciones de categoría Super que utilizan las esclusas Panamax, una medida que permitirá elevar de 18 a 19 los espacios disponibles por día en este segmento. Con este ajuste, la vía interoceánica incrementa su capacidad total a 34 cupos diarios de tránsito, distribuidos entre 24 espacios en las esclusas Panamax y 10 en las esclusas Neopanamax. Según la administración, esta decisión brindará a las navieras mayores oportunidades de acceso a la ruta y una mejor planificación de sus itinerarios. Además del aumento en la capacidad, el Canal informó sobre una modificación en el calado máximo autorizado para los buques que transitan por las esclusas Neopanamax. Desde el 9 de noviembre de 2026, las embarcaciones podrán navegar con un calado de hasta 15.24 metros (50 pies), medida que permanecerá vigente hasta nuevo aviso. La Autoridad del Canal de Panamá explicó que ambas disposiciones responden a la mejora observada en los niveles de los lagos que abastecen la operación de la vía acuática, así como a proyecciones hidrológicas favorables que permiten optimizar el uso del recurso hídrico sin comprometer la sostenibilidad operativa.

De acuerdo con el Aviso a las Navieras, el nuevo cupo estará disponible a través del sistema regular de reservas. Para las fechas de reserva comprendidas entre el 12 y el 17 de noviembre de 2026, el espacio adicional se ofrecerá mediante el Período 3, correspondiente a subastas. Posteriormente, para las fechas entre el 18 y el 23 de noviembre, se asignará a través del Período 2 bajo la modalidad de Competencia Especial. A partir de las fechas de reserva correspondientes al 24 de noviembre de 2026 en adelante, el nuevo espacio será incorporado a la apertura regular del Segundo Período de Competencia. El Canal recordó a sus clientes que el Sistema de Reservas de Tránsito continúa siendo el único mecanismo que garantiza una fecha específica de paso por la ruta interoceánica. En consecuencia, las embarcaciones que no cuenten con una reserva podrían enfrentar tiempos de espera considerablemente más largos. La entidad destacó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones hidrológicas de la cuenca y de los niveles de los lagos, con el objetivo de realizar los ajustes necesarios de manera oportuna para garantizar la confiabilidad, competitividad y sostenibilidad de una de las principales rutas marítimas del comercio mundial. La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, comentó que las medidas de ahorro de agua implementadas en las esclusas han permitido conservar aproximadamente 1,200 millones de litros diarios, contribuyendo a proteger los niveles de los lagos.