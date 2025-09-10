Canal de Panamá cumple su meta presupuestaria

<b>El administrado<a href="/tag/-/meta/ricaurte-vasquez-morales">r de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez Morales</a></b>, confesó que lograron las metas presupuestaria de su vigencia fiscal (01 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025) , ya que han reportado <b>$5.000 millones.</b>'<i>La cosa anda bien. Nosotros vamos a tener ingresos alrededor de $5.000 millones. Nosotros vamos a cumplir la meta, especialmente, la que solicita el</i><i><b><a href="/tag/-/meta/gobierno-nacional"> Gobierno Central.</a></b></i><i> El excedente a final de año se va a cumplir y esto le dará tranquilidad al </i><i><b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía Finanzas</a></b></i><i>', </i>destacó Vázquez este martes por su paso al Inside Latam de Moodys. <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">El Canal de Panamá</a></b> había estimado ingresos totales para el año fiscal 2025 cerca de <b>$5.624 millones</b>, siendo la mayor parte de estos ingresos generados por los peajes, proyectados en <b>$4.139 millones,</b> según datos publicados en su página web. Incluso se previó que los aportes al Tesoro Nacional para el año fiscal 2025 también aumentaría a una cifra de<b> $2.789 millones</b> versus los <b>$2.471 millones </b>alcanzados en 2024.