Canal de Panamá diseña su hoja de ruta de descarbonización con el respaldo de la Unión Europea

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) avanza firmemente en el diseño de su estrategia de transición energética gracias al apoyo financiero y técnico de la Unión Europea.

Bajo el paraguas del mecanismo europeo Global Gateway, la vía interoceánica ha consolidado su hoja de ruta de descarbonización y sus estudios de viabilidad en alianza con el Puerto de Algeciras, un paso estratégico clave para reducir las emisiones en una de las rutas más transitadas del comercio marítimo mundial.

“Trabajar junto al Puerto de Algeciras nos ha aportado muchísimo, porque hemos desarrollado nuestra hoja de ruta de descarbonización y el estudio de viabilidad gracias a la Unión Europea”, destacó Beatriz González, especialista en descarbonización de la ACP, en declaraciones a El Conciso, citadas por el portal digital de noticias EuropaSur.

Este respaldo se enmarca en la estrategia Global Gateway, una agenda compartida de inversión europea por un valor de 300.000 millones de euros ($346 millones al cambio actual) orientada a promover vínculos inteligentes, limpios y seguros en sectores globales como la tecnología, el transporte y la energía.

El Memorando de Entendimiento (MoU) que dio origen a este proyecto fue suscrito entre España y Panamá en Bruselas, Bélgica, durante el Global Gateway Forum 2025, con el firme propósito de reforzar la conectividad con socios estratégicos en Latinoamérica.

La cooperación transatlántica no es estática. “Nosotros estamos estableciendo un vínculo potente entre Algeciras y Panamá, que debe nutrirse de otros corredores”, subrayó Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). De hecho, para potenciar el alcance de este corredor energético y digital, el marco de colaboración se encuentra en proceso de ampliación para sumar próximamente a Colombia.