Canal de Panamá prevé publicar en agosto el pliego final para licitar puertos y gasoducto

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) prevé publicar en agosto de este año el pliego final de licitación para la concesión de dos nuevas terminales portuarias, en Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, así como para el desarrollo de un gasoducto interoceánico, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos planteados por la vía interoceánica en décadas. Así lo confirmó este lunes 2 de febrero en Colón a los medios de comunicación, el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, al detallar que el proceso se encuentra actualmente en la fase de precalificación, con el objetivo de identificar a los operadores portuarios y energéticos que cumplirán los requisitos técnicos, financieros y legales para avanzar a la licitación. “Una vez que las personas formalicen su interés de participar en el proceso, vamos a tener con los precalificados una serie de conversaciones para determinar el pliego final que debe salir, digamos, a mediados de año, más o menos en agosto”, explicó Vásquez. Añadió que, a partir de ese punto, el proceso de evaluación y adjudicación tomaría entre cinco y seis meses, con una decisión final prevista para inicios de 2027.

Proceso sigue pese a coyuntura portuaria

La ACP subrayó que las recientes decisiones del Gobierno central y el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la concesión de Panama Ports Company no han interrumpido ni alterado el cronograma de estas licitaciones. “El proceso responde exclusivamente a la planificación estratégica del Canal y a su visión de largo plazo”, ha reiterado la entidad, al aclarar que las nuevas concesiones se desarrollan de forma independiente a la situación de otros operadores portuarios del país. El anuncio formal al mercado ya fue publicado y, desde octubre pasado, la ACP sostuvo reuniones exploratorias con empresas interesadas. Actualmente, el pliego de precalificación se encuentra disponible, lo que marca el primer paso formal para seleccionar a los futuros concesionarios. Gasoducto: un eje energético sin uso de esclusas El componente energético del plan contempla la construcción de un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros, diseñado para transportar propano, butano y etanol entre ambas costas, con una capacidad estimada de hasta 2.5 millones de barriles diarios. Según la información técnica divulgada, el proyecto no utilizará las esclusas del Canal ni consumirá agua dulce, lo que lo convierte en una infraestructura paralela al tránsito marítimo tradicional. El costo estimado oscila entre $4,000 millones y $8,000 millones, con la generación de más de 6,500 empleos durante la construcción y cerca de 9,600 puestos en la fase operativa. Especialistas del sector logístico han señalado que el gasoducto no compite con el Canal, sino que lo complementa, al ofrecer una alternativa dedicada para el movimiento de graneles líquidos, similar al rol que cumple el ferrocarril interoceánico en el trasbordo de contenedores.

Nuevas terminales para fortalecer el trasbordo

El segundo eje del plan es el desarrollo de dos terminales portuarias de contenedores, con una inversión estimada de $2,600 millones cada una, destinadas a incrementar la capacidad nacional de trasbordo entre 5 y 6 millones de TEU por año. La ACP ha confirmado el interés de operadores y navieras de alcance global, entre ellas Ocean Network Express (ONE), así como APM Terminals, DP World, PSA International, Cosco Shipping Ports, CMA CGM, Maersk, MSC y Hapag-Lloyd, entre otros actores que participaron en los primeros acercamientos al mercado. El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha respaldado públicamente el impulso al proyecto de Corozal, calificándolo como una “necesidad urgente” para mantener la competitividad del país en el negocio del trasbordo. “Yo le tengo el acelerador puesto al Canal de Panamá para que esa licitación se concrete lo antes posible”, afirmó en julio de 2025.

Reglas claras y cronograma definido

Los documentos de precalificación, disponibles en el sistema de concesiones del Canal https://concesiones.delcanal.com establecen los criterios que serán evaluados por una Junta Técnica, encargada de definir qué empresas avanzan a la fase de licitación. Con el pliego final previsto para agosto, la ACP busca avanzar de manera ordenada y transparente en proyectos que diversificarán sus fuentes de ingresos, reducirán la dependencia exclusiva del tránsito de buques y reforzarán la resiliencia del Canal frente a los cambios del comercio global y las presiones climáticas. Más allá de su impacto económico, el proceso abre una etapa decisiva para el futuro del sistema logístico panameño y el papel del país en las cadenas globales de energía y comercio.