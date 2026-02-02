Canal de Panamá prevé publicar en agosto el pliego final para licitar puertos y gasoducto

El segundo eje del plan es el desarrollo de dos terminales portuarias de contenedores, con una inversión estimada de $2,600 millones cada una, destinadas a incrementar la capacidad nacional de trasbordo entre 5 y 6 millones de TEU por año.La ACP ha confirmado el interés de operadores y navieras de alcance global, entre ellas Ocean Network Express (ONE), así como APM Terminals, DP World, PSA International, Cosco Shipping Ports, CMA CGM, Maersk, MSC y Hapag-Lloyd, entre otros actores que participaron en los primeros acercamientos al mercado.El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha respaldado públicamente el impulso al proyecto de Corozal, calificándolo como una 'necesidad urgente' para mantener la competitividad del país en el negocio del trasbordo. 'Yo le tengo el acelerador puesto al Canal de Panamá para que esa licitación se concrete lo antes posible', afirmó en julio de 2025.