Canal de Panamá realizará vertidos preventivos ante alza de niveles en Gatún y Alhajuela

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció este jueves 20 de noviembre, que los lagos Gatún y Alhajuela están próximos a alcanzar sus niveles máximos operativos, tras el incremento sostenido de las lluvias sobre la Cuenca Hidrográfica.

A la 1:00 a.m. de este jueves, el lago Alhajuela registró 251.85 pies (76.77 metros) y el lago Gatún 88.59 pies (27.01 metros), cifras que mantienen a ambos embalses muy cerca de sus límites regulatorios.

Ante este escenario, la entidad informó que realizará vertidos preventivos en las represas de Gatún y Madden, una medida diseñada para gestionar el exceso de agua, reducir presiones en la infraestructura y garantizar la continuidad operativa de la vía interoceánica.

De continuar la tendencia climática, advirtió la ACP, el lago Gatún también llegará a su nivel máximo en los próximos días.

La ACP reiteró el llamado a los residentes de las áreas aledañas y a las comunidades que desarrollan actividades en ríos y cuerpos de agua cercanos a mantenerse vigilantes y atender las alertas. “Cuando suenen las sirenas que indican un vertido inminente, las personas deben salir de inmediato del agua y dirigirse a zonas altas fuera de las planicies de inundación”, indica el comunicado de la ACP.

El Canal de Panamá afirmó que mantiene su compromiso con la seguridad comunitaria y la operación confiable del sistema hídrico que sostiene el tránsito marítimo.

La entidad pidió a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales para prevenir riesgos durante este periodo de altos caudales.