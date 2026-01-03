Certificaciones fitosanitarias impulsan el crecimiento de las exportaciones panameñas

El sector agroexportador de Panamá cierra un ciclo de sólido dinamismo. Según el último informe de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en 2025 la emisión de Certificaciones Fitosanitarias de Exportación registró un incremento del 22 % en comparación con el año anterior, consolidando la presencia de productos nacionales en mercados internacionales.

El sistema del MIDA procesó un total de 18,850 certificaciones. Este volumen refleja no solo la alta productividad del campo panameño, sino también la eficiencia en los procesos de inspección y cumplimiento de normativas internacionales, destacó la entidad.

Estos certificados son documentos vitales que garantizan que los productos vegetales cumplen con los estrictos requisitos de sanidad de los países de destino, permitiendo que la oferta panameña llegue con éxito a las mesas del mundo, explicó la entidad en un comunicado.

Y añadió que parte del avance registrado se debe a la modernización tecnológica, ya que actualmente, el departamento de Agroexportación gestiona los trámites de manera 100 % digital, eliminando la burocracia física y reduciendo costos operativos para los productores.

La entidad destacó que Panamá ha logrado establecer acuerdos de intercambio electrónico con más de 50 países, incluyendo socios estratégicos como: Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Chile y los 27 países de la Unión Europea.

La oferta exportable que lidera este dinamismo incluye al banano, piña, papaya, cucurbitáceas, palma aceitera, madera de teca, café y cacao de alta calidad.

“La digitalización ha permitido que Panamá se mantenga competitivo en un mercado global exigente, garantizando trazabilidad y rapidez en cada envío”, destaca el informe de Sanidad Vegetal.