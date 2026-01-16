Chapman asegura crecimiento sólido para Panamá

El ministro de Economía y Finanzas, <b>Felipe Chapman</b>, aseguró que Panamá mantiene <b>sólidas perspectivas de crecimiento económico</b>, respaldadas por el consenso de organismos internacionales como el <b>Banco Mundial</b>, el <b>Fondo Monetario Internacional</b> y las principales <b>calificadoras de riesgo</b>. El Banco Mundial prevé que la economía de Panamá crecerá <b>4.1% en 2026; mientras que el Fondo Monetario Internacional prevé un 4 %.</b>Este respaldo, subrayó, posiciona al país <b>entre las economías de mayor crecimiento del hemisferio</b>, superando ampliamente el promedio de América Latina y ubicándose entre las más dinámicas a nivel mundial.Chapman destacó que este dinamismo <b>ya comienza a reflejarse en la generación de empleo</b>, especialmente en el <b>sector privado</b>, que concentra la mayor parte de la actividad económica nacional. En ese contexto, enfatizó que el objetivo del Gobierno no es promover <b>ingresos temporales</b>, sino <b>crear condiciones sostenibles</b> que impulsen el empleo formal, ingresos estables, el desarrollo humano y una mejor calidad de vida para la población.El pasado 2 de enero, Chapman también recalcó la necesidad de acelerar el crecimiento económico para generar empleos bien remunerados, especialmente en el sector privado, que concentra más del 80 % de los empleos del país.Uno de los factores clave de esta fortaleza, explicó, es la <b>diversificación de la economía panameña</b>, que le permite mayor resiliencia frente a choques externos. Sectores como la <b>logística</b>, los <b>servicios vinculados al Canal de Panamá</b>, las <b>telecomunicaciones</b> y el <b>comercio</b> continúan siendo pilares del crecimiento. Al mismo tiempo, señaló que el <b>turismo</b> y el <b>sector agropecuario</b> representan importantes oportunidades de expansión. En turismo, Panamá apuesta por un <b>modelo de nicho</b>, centrado en experiencias culturales e históricas y en visitantes de mayor poder adquisitivo; mientras que en el agro el principal desafío es <b>elevar la productividad</b> y aprovechar la plataforma logística del país.Durante su exposición, el ministro resaltó el rol del <b>Estado como facilitador del desarrollo</b>, responsable de generar confianza, estabilidad y <b>reglas claras</b> que incentiven la inversión local y extranjera. Como parte de esta estrategia, destacó la <b>modernización fiscal</b>, impulsada mediante la digitalización y el uso de <b>inteligencia artificial</b> para fortalecer la recaudación, combatir la evasión y garantizar la <b>trazabilidad tributaria</b>, incluyendo las actividades digitales y plataformas de la economía colaborativa, con el fin de evitar la competencia desleal.Añadió que iniciativas como la <b>lotería fiscal</b> han generado un <b>cambio cultural positivo</b>, fortaleciendo la exigencia de facturación y el cumplimiento tributario, con resultados favorables en los ingresos del Estado.Chapman subrayó que la <b>confianza</b> es un activo estratégico para el país y destacó que Panamá ha logrado <b>mantener su calificación de riesgo</b> gracias a la disciplina fiscal, la transparencia y una comunicación constante con los mercados nacionales e internacionales. Estos factores, explicó, contribuyen a <b>reducir los costos de financiamiento</b> y a fortalecer la estabilidad macroeconómica.Finalmente, el titular del MEF afirmó que las <b>inversiones estratégicas de mediano y largo plazo</b> —especialmente en <b>agua</b>, el <b>Canal de Panamá</b>, <b>infraestructura</b>, <b>educación</b> y <b>salud</b>— son fundamentales para sostener la competitividad y el desarrollo del país. Indicó que retos complejos como la <b>seguridad social</b> y la <b>situación de la mina</b> están siendo abordados con criterios técnicos y una visión de país, colocando el <b>desarrollo humano</b> como eje central de la política económica.Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su intervención en la <b>Cumbre Ejecutiva 2026</b>, organizada por la corporación <b>Medcom</b>.