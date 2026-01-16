Chapman asegura crecimiento sólido para Panamá

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que Panamá mantiene sólidas perspectivas de crecimiento económico, respaldadas por el consenso de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las principales calificadoras de riesgo.

El Banco Mundial prevé que la economía de Panamá crecerá 4.1% en 2026; mientras que el Fondo Monetario Internacional prevé un 4 %.

Este respaldo, subrayó, posiciona al país entre las economías de mayor crecimiento del hemisferio, superando ampliamente el promedio de América Latina y ubicándose entre las más dinámicas a nivel mundial.

Chapman destacó que este dinamismo ya comienza a reflejarse en la generación de empleo, especialmente en el sector privado, que concentra la mayor parte de la actividad económica nacional.

En ese contexto, enfatizó que el objetivo del Gobierno no es promover ingresos temporales, sino crear condiciones sostenibles que impulsen el empleo formal, ingresos estables, el desarrollo humano y una mejor calidad de vida para la población.

El pasado 2 de enero, Chapman también recalcó la necesidad de acelerar el crecimiento económico para generar empleos bien remunerados, especialmente en el sector privado, que concentra más del 80 % de los empleos del país.

Uno de los factores clave de esta fortaleza, explicó, es la diversificación de la economía panameña, que le permite mayor resiliencia frente a choques externos. Sectores como la logística, los servicios vinculados al Canal de Panamá, las telecomunicaciones y el comercio continúan siendo pilares del crecimiento.

Al mismo tiempo, señaló que el turismo y el sector agropecuario representan importantes oportunidades de expansión. En turismo, Panamá apuesta por un modelo de nicho, centrado en experiencias culturales e históricas y en visitantes de mayor poder adquisitivo; mientras que en el agro el principal desafío es elevar la productividad y aprovechar la plataforma logística del país.

Durante su exposición, el ministro resaltó el rol del Estado como facilitador del desarrollo, responsable de generar confianza, estabilidad y reglas claras que incentiven la inversión local y extranjera.

Como parte de esta estrategia, destacó la modernización fiscal, impulsada mediante la digitalización y el uso de inteligencia artificial para fortalecer la recaudación, combatir la evasión y garantizar la trazabilidad tributaria, incluyendo las actividades digitales y plataformas de la economía colaborativa, con el fin de evitar la competencia desleal.

Añadió que iniciativas como la lotería fiscal han generado un cambio cultural positivo, fortaleciendo la exigencia de facturación y el cumplimiento tributario, con resultados favorables en los ingresos del Estado.

Chapman subrayó que la confianza es un activo estratégico para el país y destacó que Panamá ha logrado mantener su calificación de riesgo gracias a la disciplina fiscal, la transparencia y una comunicación constante con los mercados nacionales e internacionales. Estos factores, explicó, contribuyen a reducir los costos de financiamiento y a fortalecer la estabilidad macroeconómica.

Finalmente, el titular del MEF afirmó que las inversiones estratégicas de mediano y largo plazo —especialmente en agua, el Canal de Panamá, infraestructura, educación y salud— son fundamentales para sostener la competitividad y el desarrollo del país. Indicó que retos complejos como la seguridad social y la situación de la mina están siendo abordados con criterios técnicos y una visión de país, colocando el desarrollo humano como eje central de la política económica.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su intervención en la Cumbre Ejecutiva 2026, organizada por la corporación Medcom.