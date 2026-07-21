Chapman reacciona a las evaluaciones de Fitch: ‘La confianza en Panamá se mantiene’

La agencia calificadora Fitch Ratings destacó la calificación soberana de Panamá en BB+ 'estable', en un reciente informe de actualización, una noticia que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, consideró como parte del ejercicio independiente que realizan las firmas internacionales.'Si puede. Igual que hacen muchos otros analistas. Es su potestad, tienen plena libertad de opinar distinto al mercado', explicó Chapman, al subrayar que Fitch no necesita tener un contrato con el Estado para emitir sus evaluaciones.El ministro recalcó que, más allá de las opiniones de las calificadoras, lo que refleja la verdadera confianza en el país es la percepción del mercado.Señaló que actualmente Panamá registra la menor prima de riesgo país en muchos años, lo que se traduce en tasas de interés más bajas aceptadas por los inversionistas en bonos y préstamos. 'La opinión de mercado se refleja en la menor tasa de interés aceptada por los inversionistas. Al final, lo más importante es cuánto le cuesta al Estado acceder a financiamiento', dijo.