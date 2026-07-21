Chapman reacciona a las evaluaciones de Fitch: ‘La confianza en Panamá se mantiene’

Señaló que actualmente Panamá registra la menor prima de riesgo país en muchos años, lo que se traduce en tasas de interés más bajas aceptadas por los inversionistas en bonos y préstamos. “La opinión de mercado se refleja en la menor tasa de interés aceptada por los inversionistas. Al final, lo más importante es cuánto le cuesta al Estado acceder a financiamiento”, dijo.

El ministro recalcó que, más allá de las opiniones de las calificadoras, lo que refleja la verdadera confianza en el país es la percepción del mercado.

“Si puede. Igual que hacen muchos otros analistas. Es su potestad, tienen plena libertad de opinar distinto al mercado”, explicó Chapman, al subrayar que Fitch no necesita tener un contrato con el Estado para emitir sus evaluaciones.

La agencia calificadora Fitch Ratings destacó la calificación soberana de Panamá en BB+ “estable”, en un reciente informe de actualización, una noticia que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, consideró como parte del ejercicio independiente que realizan las firmas internacionales.

Evolución

Fitch Ratings decidió en 2025 mantener la calificación soberana de Panamá en BB+ con perspectiva estable, lo que significa que el país continúa dentro del grado de inversión bajo su metodología. Este resultado fue relevante porque marcó una estabilización tras el ajuste de 2024, cuando Fitch recortó la nota de los bonos soberanos un escalón, de BBB- a BB+, sacando a Panamá del grado de inversión.

En contraste, en 2023 la calificadora había elevado el techo país a AA-, reflejando confianza en la capacidad de Panamá para cumplir con sus obligaciones externas, incluso si la deuda soberana se mantenía en niveles más bajos.

Para complementar la perspectiva BB+ estable en su informe del 2026, Fitch Ratings mencionó que la economía panameña mantiene un dinamismo sólido; y proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) real del país crecerá un 4.0% al cierre del 2026 y mantendrá ese mismo ritmo durante el mediano plazo.

Esta previsión llega después de un primer trimestre de 2026, periodo en el que la economía registró un incremento interanual del 4.8%, dando continuidad al avance del 4.4% observado durante 2025.

A pesar de que el Canal de Panamá registra actualmente un desempeño operativo sobresaliente, Fitch Ratings encendió las alerto sobre potenciales riesgos climáticos.

Advirtió que durante este año podrían emerger nuevamente riesgos de sequía derivados del fenómeno de El Niño, lo que pondría a prueba la estabilidad de la principal vía interoceánica del país.

La advertencia no es menor, considerando los antecedentes recientes. La agencia recordó que el evento climático ocurrido entre 2023 y 2024 provocó una caída drástica en los niveles de agua —críticos para la operación de la vía marítima—, llevándolos a mínimos casi históricos.

Una de las variables clave para los próximos meses es el futuro de la mina Cobre Panamá. Fitch recordó que el Ejecutivo planea anunciar su decisión definitiva antes de que termine el año; de concretarse la reapertura, la calificadora estima que se sumarían hasta 2 puntos porcentuales al PIB real, recuperando el terreno perdido tras el cierre definitivo entre 2023 y 2024.