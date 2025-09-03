Chiquita inicia en septiembre contratación masiva para la reapertura de sus fincas en Panamá

<b><a href="/tag/-/meta/chiquita-panama">La empresa bananera Chiquita</a></b> iniciará en septiembre la contratación de los primeros 3.000 trabajadores, que llegarán a las fincas después de haberse suspendido las operaciones, así lo confirmó el <b><a href="/tag/-/meta/juan-arias">presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias</a></b>, a <b>La Estrella de Panamá. </b>Dichas contrataciones forman parte de un esquema que se ha establecido la empresa para agregar a 2.000 trabajadores más en febrero de 2026, para así tener un total de 5.000, en menos de seis meses.Para este retorno paulatino, <b><a href="/tag/-/meta/juan-arias">el presidente de la Cámara de Comercio</a></b> explicó que las intenciones de <b><a href="/tag/-/meta/chiquita-panama">Chiquita</a></b> en septiembre serán las de realizar un estudio para conocer cómo se encuentran las condiciones de sus plantaciones. '<i>Hay que entender que el tema del banano es bastante complicado desde el mantenimiento del mismo, entre los principales trabajos es que tienen que deshojar. A la vez que hay un hongo que le cae a la planta'</i>, mencionó <b><a href="/tag/-/meta/juan-arias">Arias.</a></b> Todo esto, aseguró, se acordó en el <b>Memorando de Entendimiento</b> logrado el pasado viernes 29 de agosto, entre los ejecutivos de <b><a href="/tag/-/meta/chiquita-panama">Chiquita </a></b>y el <b><a href="/tag/-/meta/gobierno-nacional">Gobierno</a></b>, en un encuentro en <b><a href="/tag/-/meta/brasil">Brasil</a></b>. El acuerdo alcanzado llega después de que <b><a href="/tag/-/meta/chiquita-panama">Chiquita</a></b> decidiera suspender operaciones a raíz de las afectaciones económicas por las protestas de mayo y junio en <b><a href="/tag/-/meta/bocas-del-toro">Bocas del Toro</a></b>, provincia donde se encuentra sus fincas bananeras. <b><a href="/tag/-/meta/juan-arias">Arias </a></b>destacó que el regreso de <b><a href="/tag/-/meta/chiquita-panama">Chiquita</a></b> 'es un logro' del país y aclaró que la empreso decidió quedarse, pese a tener ofertas de otros países que le ofrecian todo, sin embargo, dijo, ninguna tenía la tierra de <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá.</a></b><i>'Ahora </i><i><b><a href="/tag/-/meta/chiquita-panama">Chiquita</a></b></i><i> regresa a </i><i><b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá </a></b></i><i>para producir el mejor banano del mundo',</i> contó el empresario, quien formo parte de la delegación que negocio con la multinacional.