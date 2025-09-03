Chiquita inicia en septiembre contratación masiva para la reapertura de sus fincas en Panamá

La empresa bananera Chiquita iniciará en septiembre la contratación de los primeros 3.000 trabajadores, que llegarán a las fincas después de haberse suspendido las operaciones, así lo confirmó el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias, a La Estrella de Panamá.

Dichas contrataciones forman parte de un esquema que se ha establecido la empresa para agregar a 2.000 trabajadores más en febrero de 2026, para así tener un total de 5.000, en menos de seis meses.

Para este retorno paulatino, el presidente de la Cámara de Comercio explicó que las intenciones de Chiquita en septiembre serán las de realizar un estudio para conocer cómo se encuentran las condiciones de sus plantaciones.

“Hay que entender que el tema del banano es bastante complicado desde el mantenimiento del mismo, entre los principales trabajos es que tienen que deshojar. A la vez que hay un hongo que le cae a la planta”, mencionó Arias.

Todo esto, aseguró, se acordó en el Memorando de Entendimiento logrado el pasado viernes 29 de agosto, entre los ejecutivos de Chiquita y el Gobierno, en un encuentro en Brasil.

El acuerdo alcanzado llega después de que Chiquita decidiera suspender operaciones a raíz de las afectaciones económicas por las protestas de mayo y junio en Bocas del Toro, provincia donde se encuentra sus fincas bananeras.

Arias destacó que el regreso de Chiquita “es un logro” del país y aclaró que la empreso decidió quedarse, pese a tener ofertas de otros países que le ofrecian todo, sin embargo, dijo, ninguna tenía la tierra de Panamá.

”Ahora Chiquita regresa a Panamá para producir el mejor banano del mundo”, contó el empresario, quien formo parte de la delegación que negocio con la multinacional.