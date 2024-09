CIAT: Panamá sí podría salir de la tarjeta amarilla de la UE

Panamá sí podría salir de la tarjeta amarilla interpuesta por la Unión Europea (UE), que lo mantiene como país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, confía Arnulfo Luis Franco, director de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).

“Yo creo que Panamá sí puede salir de la tarjeta amarilla. He estado conversando con las nuevas autoridades de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y los veo muy entusiasmados con el tema y han asumido este nuevo reto que es para ello: levantar la sanción. Se ha avanzando mucho en los últimos años en cumplimiento y realmente creemos que es posible”, mencionó Franco, en el marco de la 102ª Reunión de la CIAT, que se lleva a cabo en Panamá.

El director de la CIAT apuesta en que la auditoría que hará la UE en el segundo trimestre de 2025 sobre este tema será la oportunidad para que Panamá logre la tan ansiada tarjeta verde, de lo contrario, sería una tarjeta roja, la mayor sanción que impediría exportar productos panameños a mercados como Estados Unidos y la UE.

“Nos afectaría mucho el no exportar, entonces, no es algo solo por imagen, ya que como pasa con el tema bancario, que nos preocupan las listas grises porque es importante, el sector pesquero es una actividad que también es importante, debido a que genera divisas para el país y empleos para las personas más pobres”, recalcó.

Según el administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, a la UE le interesa que la entidad pueda dar evidencia de que, en efecto, está controlando todas las operaciones de las flotas, ya sea en aguas internacionales como nacionales.

En este contexto, el director de la CIAT confesó que ya no basta con que Panamá diga que está haciendo los esfuerzos, sino que lo demuestres con evidencias, de lo contrario, será perjudicial.

Aseguró que parte del problema que tuvo Panamá en el pasado es que no sabía dónde estaban los barcos y qué hacían, una situación que ha cambiado con un sistema de ordenación sobre estas embarcaciones.

Si bien ahora quedan menos problemas, Franco aseguró que todos se han ido arreglando, pese al reto de los problemas presupuestarios en las entidades públicas que están relacionadas a este tema.

“Todos vivimos de ese defecto, que a veces no tenemos dinero con qué trabajar y se nos torna difícil, pero así mismo no se dejaría de trabajar porque sí siguen haciendo cosas”, recalcó.

El administrador general de la ARAP adelantó que estarán solicitando para el presupuesto de 2025 más de $3 millones para reforzar las deficiencias que tiene Panamá en la fiscalización, tanto en aguas nacionales como internacionales.