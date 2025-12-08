CNC sobre Panamá: la inversión extranjera se frena y exige reformas ya

Según los datos del CND, en 2023, la IED se concentró principalmente en comercio (42 %), seguida de actividades financieras y de seguros (18 %), manufacturas (11 %) e información y comunicación (10 %). Ese año repuntaron el comercio y las manufacturas, mientras que las actividades financieras y la información y comunicación registraron contracción.El <i>stock</i> de IED totalizó $64,769 millones en 2023, un incremento del 3.5 %. Los diez principales países concentraron 75.9 % del total ($49,165 millones). Estados Unidos (19.6 %), Colombia (17.3 %) y Barbados (10.3 %) lideraron la inversión, seguidos por Suiza (7.1 %) y Reino Unido (4.2 %). Todos los países aumentaron su participación respecto a 2022, excepto España, que registró una baja de 2.2 %. Países Bajos fue el de mayor crecimiento, con 15.3 %.