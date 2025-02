¿Cómo afecta a la región la salida de Panamá de la 'Ruta de la Seda'?

La decisión del presidente de la República, José Raúl Mulino, de no renovar el memorándum de entendimiento con China, firmado el 17 de noviembre de 2017, sobre la cooperación en el marco de la franja económica de la Ruta de la Seda, conocida como la Franja y la Ruta, fue catalogada como “lamentable”, por parte del embajador de la República Popular China, ante las Naciones Unidas (ONU), Fu Cong.

“La Franja y la Ruta es una iniciativa económica cuyo objetivo es crear una plataforma de cooperación económica entre los países, especialmente, los del sur global. No tiene nada que ver con ninguna agenda política. Es mutuamente beneficiosa”, alegó, durante una conferencia de prensa, este lunes.

“Esperamos que ese país [Panamá] vea esto de la manera adecuada y que cualquier campaña de desprestigio lanzada por Estados Unidos y otros países occidentales contra esta iniciativa, sea totalmente infundada”, acotó.

El gigante asiático nunca ha ocultado la relevancia que posee Panamá dentro del esquema que plantea la ruta comercial. En julio de 2018, el entonces secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de China, en Shanghái, Li Qiang, visitó las instalaciones del Canal de Panamá y manifestó que la vía interoceánica y su plataforma conexa representa un “puente eficiente, fluido y seguro para el comercio internacional”. Además, indicó que le “agrega valor” a la Franja y la Ruta, al ofrecer múltiples oportunidades de conectividad para esta importante red comercial.

Para el economista Eddie Tapiero, quien ha seguido el desarrollo de la iniciativa y su llegada a Panamá desde cerca, la futura finalización del memorándum no tiene por qué afectar el progreso de la ruta comercial asiática. “El hecho de que nosotros nos salgamos de este memorándum no implica que Panamá no pueda seguir recibiendo los contenedores y productos en sus puertos, aeropuertos y el Canal de Panamá”, explicó.

”A nosotros no nos va a pasar nada, seguimos siendo un nodo logístico, y si hay oportunidades comerciales, siempre van a ser encontradas por el sector privado”, acotó.

Según Tapiero, el desafío radica en que Panamá sepa tener una agenda de hacia dónde va su comercio. “El Canal de Panamá va a seguir siendo el nodo conector del mundo, permitiendo la conexión entre Asia, Estados Unidos y el resto del mundo”, aclaró.

Tapiero dio a entender que, aunque sobre el papel Panamá y China van a ver reducida su cooperación, en la práctica seguimos manteniendo relaciones comerciales con China y Estados Unidos. “Es por eso que la decisión del presidente Mulino fue inteligente, porque es la que tiene menos impacto negativo para el país”, aseguró.

“Ambos países siguen siendo amigos y socios comerciales, solo que Panamá reafirmó su neutralidad”, valoró.

El memorándum de entendimiento entre ambos países establece que: “La terminación del documento no afectará la ejecución de programas que continuarán de acuerdo con el cronograma acordado” y que, para darlo por terminado, uno de los dos países firmantes debe notificarlo, con tres meses de anticipación, como mínimo.