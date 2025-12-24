Cómo la IA redefine la inversión en tecnología empresarial

Uno de los principales desafíos para avanzar en la adopción de IA es la preparación de la infraestructura de tecnología de la información (TI) de misión crítica. Sin una base adecuada, las implementaciones pueden generar cuellos de botella, saturar cargas de trabajo y elevar los costos operativos.En este contexto, las empresas enfrentan dos caminos principales: modernizar centros de datos existentes o desarrollar nuevas instalaciones diseñadas específicamente para las exigencias energéticas y térmicas de la IA. La modernización implica adaptar infraestructuras heredadas mediante plataformas aceleradas por GPU, aplicaciones optimizadas y sistemas avanzados de energía y refrigeración. En contraste, los nuevos desarrollos permiten partir de diseños preparados para cargas de trabajo de alta densidad, con mayor eficiencia y escalabilidad a largo plazo.'Independientemente del camino que se elija, la clave es alinear la infraestructura de TI con las demandas de rendimiento de la IA, evitando inversiones desperdiciadas y cuellos de botella', afirmó Alex Sasaki, vicepresidente de Ventas de Vertiv Latinoamérica.