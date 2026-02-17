  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Confianza económica en Panamá se mantiene ‘estable’ en enero 2026, según encuesta

Confianza económica marca 8.2 en enero y el ICCP sube a 92 puntos, con señales mixtas.
Confianza económica marca 8.2 en enero y el ICCP sube a 92 puntos, con señales mixtas.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 18/02/2026 00:00
El nivel de confianza económica alcanza 8.2 sobre 10 y se ubica como el segundo más alto histórico, mientras el índice del consumidor sube a 92 puntos, aunque persiste la cautela

El nivel de confianza económica en Panamá se mantiene “estable”, de acuerdo con la más reciente encuesta de la Actividad Económica de Elemente, basada en un sondeo a 240 personas participantes de distintas industrias del país.

“Desde el punto de vista de las empresas participantes, el nivel de confianza en la economía panameña y como país seguro para invertir”, afirma la encuesta de Elemente, que destaca una percepción positiva del entorno económico.

Según el informe, en enero 2026, el Nivel de Confianza Económica (NCE) alcanzó 8.2 en una escala de 1 a 10, apenas 0.2 puntos porcentuales por debajo del resultado de diciembre 2026. El resultado se mantiene dentro del rango alto (8-10) del indicador y constituye el segundo más alto de las mediciones realizadas.

Las actividades con mayor nivel de confianza fueron comunicaciones, comercio–autos, banca y turismo–hoteles, sectores que reflejan dinamismo en inversión y actividad empresarial.

Consumidores: mejora con cautela

Por su parte, el Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en alianza estratégica con The Marketing Group, alcanzó 92 puntos en enero de 2026, lo que representa un aumento de 13 puntos frente a septiembre de 2025, cuando marcó 79 puntos. No obstante, el indicador general se mantiene en zona de “desconfianza”.

María Alejandra Cuéllar, CEO y Gerente General de The Marketing Group, explicó: “La medición más reciente del Índice de Confianza del Consumidor muestra avances en varios de sus componentes, aunque el indicador general se mantiene en niveles de desconfianza, reflejando una evaluación cautelosa por parte de los consumidores sobre la evolución de la economía”.

El componente de desempleo se ubicó en 101 puntos, entrando en zona de confianza tras subir 13 puntos. Según los encuestados, 31 % considera muy probable conseguir empleo y 23 % bastante probable; mientras que 19 % lo ve poco probable y 24 % cree que no logrará encontrar trabajo. Un 3 % no definió postura.

En cuanto a la situación económica del hogar, el indicador subió de 82 a 96 puntos (14 puntos más), aunque permanece en zona de desconfianza. Las expectativas sobre la economía nacional a 12 meses se situaron en 84 puntos, 13 más que en septiembre, pero aún sin consolidar un escenario de plena confianza.

Estimaciones de crecimiento

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que Panamá mantiene sólidas perspectivas de crecimiento, respaldadas por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El Banco Mundial proyecta un crecimiento de 4.1 % para 2026, mientras que el FMI estima una expansión de 4 %, cifras que posicionan al país entre las economías de mayor dinamismo en América Latina.

Según Chapman, este crecimiento comienza a reflejarse en la generación de empleo, especialmente en el sector privado, y reiteró que el objetivo es impulsar empleo formal, ingresos sostenibles y una mejor calidad de vida.

En conjunto, los datos muestran un empresariado confiado y consumidores que avanzan gradualmente hacia una percepción menos adversa, en un contexto de crecimiento económico proyectado y expectativas de mayor estabilidad en 2026.

Lo Nuevo