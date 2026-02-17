Confianza económica en Panamá se mantiene ‘estable’ en enero 2026, según encuesta

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que Panamá mantiene sólidas perspectivas de crecimiento, respaldadas por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.El Banco Mundial proyecta un crecimiento de 4.1 % para 2026, mientras que el FMI estima una expansión de 4 %, cifras que posicionan al país entre las economías de mayor dinamismo en América Latina.Según Chapman, este crecimiento comienza a reflejarse en la generación de empleo, especialmente en el sector privado, y reiteró que el objetivo es impulsar empleo formal, ingresos sostenibles y una mejor calidad de vida.En conjunto, los datos muestran un empresariado confiado y consumidores que avanzan gradualmente hacia una percepción menos adversa, en un contexto de crecimiento económico proyectado y expectativas de mayor estabilidad en 2026.