Crédito bancario crece 5.5 % y supera los $100 mil millones impulsado por cartera externa

El Centro Bancario Internacional (CBI) continúa mostrando fortaleza en 2025. A octubre, la cartera crediticia neta alcanzó $100,088.9 millones, un crecimiento de 5.5 % respecto al mismo periodo del año anterior, según el Informe de Actividad Bancaria publicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

El avance estuvo impulsado principalmente por la cartera externa, que aumentó 12.38 % hasta $36,832.2 millones. La cartera interna también mostró un desempeño positivo, aunque más moderado, con un crecimiento de 1.63 % y un saldo de $63,256.7 millones.

Los depósitos continúan siendo la fuente principal de fondeo del sistema, al totalizar $115,289.7 millones, un incremento interanual de 5.91 %. Destaca el crecimiento de los depósitos externos (+10.21%), en especial los de particulares, que aumentaron 13.25 % gracias a una mayor captación tanto en cuentas de ahorro (+19.50 %) como en depósitos a la vista (+29.66 %). Este comportamiento consolida al CBI como un centro regional competitivo y atractivo para depósitos internacionales.

En cuanto a nuevos créditos, las colocaciones del Sistema Bancario Nacional totalizaron $22,199 millones, un crecimiento de 5.2 % frente al año previo. El sector comercio destacó como el principal receptor del crédito nuevo, con un aumento del 16.6 % hasta alcanzar $10,530 millones. También se registraron incrementos en consumo personal (+3.2 %), ganadería (+3.3 %) y un repunte notable en minas y canteras, cuyo flujo pasó de $5 millones a $119 millones.

Los activos netos del CBI sumaron $160,378.3 millones, un crecimiento de 4.44 %. El sistema mantiene amplios colchones de liquidez y solvencia: la liquidez legal y el índice de liquidez

legal y de cobertura de liquidez (LCR) se ubica en 53.4 %, muy por encima del mínimo regulatorio, mientras que el Índice de Adecuación de Capital (IAC) alcanza 16.3 %, casi el doble del requerimiento.

La solidez en liquidez, capital y rentabilidad confirma que el CBI mantiene fundamentos robustos para enfrentar un entorno financiero global más exigente. No obstante, los analistas destacan la necesidad de reforzar la eficiencia operativa, diversificar fuentes de fondeo y mantener estrictos controles sobre la calidad de activos para garantizar resiliencia en escenarios de volatilidad internacional.