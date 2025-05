Criptomonedas como método de pago: la nueva apuesta de Mayer

El recién aprobado acuerdo municipal que aprueba el uso de criptomonedas para pagos municipales, es visto por el tesorero de la Alcaldía de Panamá, Olmedo Rodríguez, como una herramienta para diversificar los mecanismos de pago dentro de los trámites alcaldicios.

“Nosotros queremos que los contribuyentes puedan pagar todos los tributos, tasas, multas u otras permisologías de manera más simple”, explicó a este medio.

La medida, que está a la espera de que el alcalde de la ciudad, Mayer Mizrachi, la firme, es definido por el abogado especializado en derecho informático y ciberdelitos, José Vega Gallardo, como una herramienta muy positiva. “Lo importante de esta iniciativa es que está creando condiciones para el uso de las criptomonedas, lo cual es paso necesario en beneficio de los ciudadanos”, expresó a La Estrella de Panamá.

A esto hay que sumarle que se aumentan los mecanismos de recaudación. “La realidad es que la Alcaldía, al igual que todo el Estado, necesita recaudar. Estas son formas creativas de impulsarlo”, analizó Vega.

Sobre la metodología para su aplicación, el tesorero municipal aclaró que la Alcaldía no va a recolectar, custodiar o almacenar criptodivisas. “El contribuyente se va a acercar a las cajas de pago, si quiere, pide hacer el tramite mediante criptomonedas. Una vez que este realice su pago, este pasa por un intermediario (Towetrust Inc.), que validará que los criptoactivos vengan de fuentes financieras potables (no lavado de dinero, terrorismo u otros delitos). Luego, se traspasa el valor del cripto a un banco intermediario (Towebank International Inc.), este realiza la conversión a dólares y deposita estos dólares en la cuenta de la Alcaldía”, explicó.

Se trata de un procedimiento que no implica costos para la Alcaldía ni conlleva una alteración del régimen fiscal. “Desde que nace la transacción hasta que termina, nosotros no vamos a tener los cripto, sino que vamos a recibir el 100 % del valor en dólares, en nuestra cuenta, 24 horas después de iniciado el procedimiento”, aclaró.

Pese a que comenzará con los impuestos municipales, como un plan piloto, la idea es extender esta alternativa a todos los trámites municipales. Se estima que este proceso podría estar habilitado durante el mes de mayo.

Al ser consultado sobre los criptoactivos que serán contemplados para este mecanismo, Rodríguez dijo que serán bitcoin, uscoin, ethereum, tether. Aunque, se estima que las más utilizadas serán tether y uscoin, dado que son las más estables en cuanto a su valor.

Ante las dudas que genera la utilización de criptodivisas más volátiles como bitcoin o ethereum, el tesorero municipal aseguró que esto está contemplado. Lo que se tiene previsto es que de existir alguna discrepancia en el valor del criptoactivo durante la transacción (24 horas), esta será absorbida por la entidad bancaria.

“Este margen de diferencia lo va a asumir el banco, todo esto en un periodo no mayor de 24 horas. El usuario no se afectará ni tampoco la Alcaldía”, garantizó.

Desde la Alcaldía señalaron que esta alternativa les permite a los contribuyentes pagar a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. “Todo lo nuevo siempre genera morbo, pero para nosotros es una transacción común, igual a cualquier otro tipo de activo. Es necesario pensar fuera de la caja y dar alternativas”.

Para el abogado Vega, otro de los atractivos de esta medida es la transparencia que le da al proceso de pagos municipales. “Esto es totalmente auditable, porque los criptoactivos se pueden fiscalizar desde la creación de la moneda, hasta cada movimiento que se haga con ellas, en tiempo real. Si alguien decide darle un uso distinto a este dinero, uno se puede dar cuenta, con facilidad”, ponderó.