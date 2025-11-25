¿Cuánto cuesta un arbolito de Navidad natural en Panamá?

La temporada navideña 2025 arranca con fuerza y los panameños ya buscan el tradicional arbolito natural para decorar sus hogares. Ante la ausencia del sondeo oficial de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), <b>La Estrella de Panamá</b> realizó un recorrido por algunos comercios para identificar precios, tamaños y disponibilidad.El sondeo revela una gama de precios, influenciados principalmente por la altura, el tipo de pino y la densidad del follaje, factores clave en la apariencia y duración del árbol.