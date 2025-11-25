  1. Inicio
¿Cuánto cuesta un arbolito de Navidad natural en Panamá?

La temporada navideña 2025 arranca con fuerza y los consumidores buscan el tradicional arbolito natural. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 25/11/2025 15:52
Los precios de los árboles naturales van desde $29.50 a más de $150.00 a más y varían por tamaño y follaje

La temporada navideña 2025 arranca con fuerza y los panameños ya buscan el tradicional arbolito natural para decorar sus hogares. Ante la ausencia del sondeo oficial de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), La Estrella de Panamá realizó un recorrido por algunos comercios para identificar precios, tamaños y disponibilidad.

El sondeo revela una gama de precios, influenciados principalmente por la altura, el tipo de pino y la densidad del follaje, factores clave en la apariencia y duración del árbol.

Supermercados Hermanos Gago: pinos Balsam

En Hermanos Gago también conocido La Casa del Jamón, ubicado en Costa del Este, la oferta se centra en la variedad Balsam, abetos apreciados por su fragancia. Los precios varían según el tamaño:

Pequeños (2–3 pies): $29.50

Medianos (6–7 pies): $90.00

Grandes (8–9 pies): $150.00

Extra-grandes (9–10 pies): entre $150.00 en adelante

Además se ubican los pie de árbol o base del árbol.

El Machetazo: alternativas competitivas desde $36.99

La cadena El Machetazo en el corregimiento de Calidonia, ofrece una gama diversa y llamativa para presupuestos medios con algunas unidades desde $29.00.

Medianos (4–5 pies): desde $36.99,

Medianos a grandes (6–8 pies): entre $59.00 y $67.00

Supermercados Rey: precios entre $50 y $80

En los supermercados Rey, de Brisas del Golf, los árboles naturales se comercializan en un rango de $50.00 a $80.00 la unidad, dependiendo de la altura y, especialmente, de la densidad del follaje. Esta cadena ofrece opciones intermedias tanto para espacios pequeños como para salas más amplias.

¿Qué deben tomar en cuenta los consumidores’

Más allá del precio, los especialistas recomiendan prestar atención a aspectos que determinan la calidad y durabilidad del arbolito:

Follaje denso y bien distribuido

Color verde uniforme

Aroma fresco a pino

Ramas flexibles, no quebradizas

Estos elementos ayudan a asegurar que el árbol se mantenga fresco por más tiempo y luzca saludable durante toda la temporada navideña.

