Descuento para jubilados: Comercios se resisten a cumplir con la Ley 6 de 1987

Durante el mismo periodo, Acodeco recibió 394 denuncias de jubilados y pensionados por la falta de cumplimiento de los beneficios que les otorga la Ley 6 de 1987.Los sectores con mayor número de reclamos fueron entidades financieras y comerciales (por tasas de interés, 106 casos), restaurantes (87), establecimientos sin señalización adecuada (73) y préstamos personales y comerciales (57).Otros reportes frecuentes fueron el descuento del 15 % en comidas rápidas con franquicias nacionales o internacionales (17 casos), la negativa general a otorgar descuentos (15) y el incumplimiento del descuento del 25% en transporte aéreo (8).También la Acodeco registró quejas menores por servicios médicos, hoteles, consumo eléctrico y servicios funerarios, entre otros.