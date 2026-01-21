E10 en pausa final: sector productivo espera luz verde del primer debate después del 30 de enero

El proyecto para implementar la mezcla de bioetanol E10 en las gasolinas entra en una fase decisiva. Productores agrícolas, industriales, autoridades energéticas, el sector automotriz y organismos internacionales coinciden en que el inicio del primer debate legislativo, previsto después del 30 de enero, marcará el punto de inflexión para que Panamá pueda pasar del consenso técnico a la ejecución del programa. Durante el conversatorio sobre bioetanol organizado por el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa), los distintos actores subrayaron que el proyecto ya cuenta con respaldo técnico, experiencia internacional y alineación sectorial, pero que requiere reglas claras y certidumbre jurídica para activar inversiones, ciclos agrícolas y decisiones logísticas.