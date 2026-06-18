Economía circular: Expertos y empresas exigen pasar de las normas a los hechos en Panamá

La discusión cobra relevancia tras la aprobación, en diciembre de 2025, de la Ley 502, que introduce por primera vez un marco jurídico integral para impulsar la transición hacia un modelo de economía circular.La normativa incentiva los negocios verdes, transformando la gestión de residuos para que dejen de ser un problema y se conviertan en una oportunidad para la manufactura y la creación de valor.También introduce el concepto de responsabilidad empresarial, que obliga a la empresa que coloca un producto en el mercado a ser responsable de su disposición final. Esto no solo disminuye la carga sobre la naturaleza, sino que también aligera la carga económica del Estado en el manejo de desechos.La ley está a la espera de ser promulgada y su reglamento establecerá las sanciones e incentivos para las empresas que incursionen en la circularidad.