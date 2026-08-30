El Canal de Panamá flexibiliza su sistema de reservas para buques Neopanamax

La Autoridad del Canal de Panamá anunció una serie de modificaciones temporales a su Sistema de Reservas de Tránsito (Booking) dirigidas a buques neopanamax. La medida busca brindar mayor flexibilidad comercial a sus clientes, optimizar la asignación de capacidad disponible entre los diversos segmentos del mercado y fomentar una gestión más eficiente de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica. Las nuevas normas entrarán en vigor el 30 de agosto de 2026 y se aplicarán para las fechas de reserva a partir del 13 de septiembre de 2026, según lo detallado en el Aviso a las Navieras No. A-3x-2026.

Flexibilidad

Entre las principales disposiciones, los clientes de buques neopanamax podrán solicitar más de un cupo de reserva para una misma fecha o para días consecutivos, suspendiendo de forma temporal restricciones previas. En total, la vía interoceánica ofrecerá 63 cupos de reserva semanales para esta categoría, cifra que incluye las asignaciones mediante los programas LoTSA (Long-Term Slot Allocation) y NetZero. Asimismo, se mantiene la posibilidad de realizar intercambios o sustituciones de buques (incluso dentro de alianzas o acuerdos de uso compartido), siempre que el buque reemplazante posea una capacidad de Transit TEU Allowance (TTA) igual o superior y se respeten los límites operativos autorizados por cliente.

Distribución