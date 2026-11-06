El negocio de la banca como servicio se acelera en Latinoamérica

Los proveedores de servicios bancarios como servicio (BaaS) están adquiriendo un papel cada vez más importante en la infraestructura financiera de América Latina, al contribuir a mejorar la eficiencia del mercado, la integración y la inclusión financiera. Sin embargo, el crecimiento del sector y la madurez desigual de los mercados también han elevado los riesgos operativos, cibernéticos, de fraude y regulatorios, según un análisis de Fitch Ratings.

La calificadora señala que, a medida que la industria madura, los controles sólidos, la credibilidad regulatoria y la sostenibilidad económica se convertirán en factores cada vez más importantes para diferenciar a los proveedores y fortalecer su posición competitiva.

Brasil representa el mercado de BaaS más avanzado y desarrollado de la región, respaldado por el sistema de pagos instantáneos Pix, las finanzas abiertas, un marco regulatorio maduro y el uso generalizado de interfaces de programación de aplicaciones (API).

México, por su parte, se mantiene como un mercado grande y estratégico, mientras que Colombia, Chile, Perú y Argentina presentan distintos niveles de desarrollo, condicionados por las diferencias en infraestructura, regulación y adopción digital.

Los pagos, las cuentas digitales, las tarjetas, la infraestructura crediticia, las finanzas abiertas y la gestión de efectivo constituyen los principales componentes de la propuesta de valor de este sector.

No obstante, a medida que la variedad de productos deja de representar una ventaja competitiva, la escala adquiere mayor relevancia. Esta permite a los proveedores absorber los crecientes costos de tecnología, cumplimiento regulatorio, ciberseguridad y prevención del fraude.

Sin embargo, la dependencia de un número limitado de socios, productos o sectores puede incrementar la volatilidad de las ganancias y el riesgo de interrupciones en las operaciones.

Fitch Ratings advierte que las fallas operativas o de control también pueden generar pérdidas crediticias, presiones de liquidez y daños reputacionales. En particular, los sistemas de pagos instantáneos pueden acelerar las presiones de liquidez tras episodios de fraude, interrupciones operativas o medidas regulatorias, especialmente cuando existe una alta concentración de los saldos de los clientes.

En este escenario, la regulación está llamada a fortalecer la diferenciación del mercado, al tiempo que mejora la protección de datos y la resiliencia de sus participantes.

Sin embargo, los mayores costos regulatorios y de cumplimiento podrían favorecer a los proveedores de mayor tamaño, que cuentan con economías de escala y estructuras más integradas verticalmente. Esta situación podría acelerar la consolidación de la industria en América Latina.