El Niño afectará la pesca artesanal y encarecerá productos a fin de año: Arap

En este momento la pesca artesanal panameña no está sufriendo afectaciones directas por el fenómeno de El Niño; sin embargo, el impacto será más evidente hacia finales del 2026, con posibles alzas en los precios de productos marinos debido a la reducción en las capturas, confesó el administrador de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla Dutari, a La Estrella de Panamá.

“El fenómeno de El Niño impacta directamente en la pesca. Es una situación ambiental que incide en el calentamiento de las aguas y en la disminución de las corrientes marinas que acercan los recursos a la costa. Esto provoca que la biodiversidad marina se aleje de tierra”, explicó Carrasquilla.

Según el administrador, este escenario golpea principalmente a la pesca ribereña, realizada en menos de cinco millas de la costa, donde operan más de 3,500 embarcaciones artesanales.

Para mitigar los efectos, la ARAP desarrolla un proceso de planificación espacial marina, que busca redistribuir las zonas de pesca y evitar la competencia directa entre la pesca artesanal y la comercial.

“Estamos negociando con las distintas flotas —camaronera, bolichera y de palangre— para establecer sonificaciones de pesca. La idea es que la pesca comercial se mantenga fuera de las cinco millas náuticas y así proteger al pescador artesanal, que ya enfrenta dificultades por la disminución de la biodiversidad y el incremento del combustible”, detalló Carrasquilla.

Los trabajos se concentran en áreas estratégicas como el Golfo de Chiriquí, el Golfo de Panamá y la costa de Darién, donde la pesca artesanal compite con la comercial. Carrasquilla subrayó que las especies más vulnerables son los peces demersales (conocidos como peces de fondo), entre ellos: pargo, corvina, sierra y cojinua, fundamentales para la subsistencia de los pescadores ribereños.

Aunque por ahora no se han registrado alteraciones significativas en los precios, el administrador de la ARAP prevé que la situación cambiará en los próximos meses.

“El golpe fuerte se espera para finales de año, cuando culmine la temporada de lluvias y se intensifique la sequía. El calentamiento del mar hará que los peces se alejen aún más y eso reducirá la oferta, generando un alza en los precios para los consumidores”, aseveró el administrador de la ARAP.

Las predicciones de la Arap llega en un momento en que la administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevé que entre octubre y diciembre de 2026, El Niño tendrá una probabilidad del 81%, lo que lo ubicaría entre los eventos más intensos registrados desde 1950.

Mientras que el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) pronostica condiciones cálidas con una probabilidad del 100%, con permanencia hasta inicios de 2027. Los modelos señalan, con una probabilidad del 81%, un pico de intensidad muy fuerte para el período octubre-diciembre.