‘El SOAT es un respaldo económico’: Corredores de seguros en Panamá

Para los corredores y asesores profesionales de seguros del país, el Seguro Obligatorio Básico de Accidentes de Tránsito (SOAT) representa un respaldo económico indispensable frente a la realidad de la movilidad urbana. Tras la experiencia de la consulta técnica sobre iniciativas como el Proyecto de Ley 53, Xavier Miller, miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Asesores Profesionales de Seguros (Conalprose), explicó que esta figura normativa resuelve un problema histórico de irresponsabilidad vial al exigir de forma obligatoria que todo conductor cuente con una póliza vigente enfocada en cubrir los daños a la propiedad ajena y a terceros. “Con esta disposición, los profesionales del sector confirman que se establece una garantía justa en la red vial, brindando tanto a peatones como a automovilistas la certeza económica de contar con un soporte financiero sólido ante cualquier imprevisto o accidente en las vías”, recalcó. No obstante, el directivo de Conalprose enfatizó que disponer de un respaldo económico asegurado no exime a los ciudadanos de actuar de forma diligente y prudente como administradores de sus propios bienes y de su vida. Por ello, instó a fortalecer la educación vial colectiva en Panamá, recordando que la movilidad cotidiana exige entender el desplazamiento en las calles como un acto de convivencia comunitaria. Para el gremio, elevar la responsabilidad individual tanto al volante como al caminar resulta fundamental para potenciar los beneficios de este seguro y lograr una reducción efectiva de los riesgos de accidentes en el país.

Innovación

A la par de este respaldo financiero, Miller comentó que el sector asegurador y las empresas de asistencia vial han registrado transformaciones operativas de consideración. “Gracias a la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas, los tiempos de respuesta en carretera, la gestión de reclamos y los procesos de indemnización se han vuelto cada vez más ágiles y eficientes, optimizando la protección que reciben los ciudadanos”, destacó. En agosto de 2026, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional que facilitará la verificación electrónica de pólizas en tiempo real. Esta alianza permitirá agilizar la fiscalización vehicular en carretera y reforzará la prevención de accidentes en todo el país. El acuerdo, firmado por el director general de la ATTT, Nicolás Brea Kavasila, y el Superintendente de Seguros y Reaseguros, Luis Enrique Bandera, establece el marco operativo para la consulta electrónica y automatizada de la vigencia del SOAT, sentando las bases tecnológicas para que en el futuro no sea necesario portar la póliza impresa en los vehículos. “Tenemos en esta administración una meta propuesta que es ‘cero muertes por accidentes de tránsito’. Esta meta no se logra con solo fiscalización en la calle o con educación vial, sino también con prevención de la mano de las compañías de seguros. Este convenio fortalece la movilidad y facilita la labor de fiscalización del seguro obligatorio en las vías”, enfatizó Brea. Esta alianza, entre la ATTT y la SSRP, busca articular esfuerzos preventivos y de análisis de datos para impactar directamente en la reducción de los índices de siniestralidad vial a nivel nacional. Al respecto, el Superintendente de SSRP, Luis Enrique Bandera, destacó la trascendencia de este acuerdo. “Nos da mucho gusto poder firmar este convenio porque es la base para continuar con la modernidad del Estado. Nos va a permitir que en el futuro las pólizas de los asegurados se puedan llevar de manera digital de forma tal que no haya la necesidad de contar con la póliza física en los vehículos”, dijo.

Xavier Miller Miembro de la Junta Directiva del Colegio Con esta disposición, los profesionales del sector confirman que se establece una garantía justa en la red vial, brindando tanto a peatones como a automovilistas la certeza económica de contar con un soporte financiero sólido ante cualquier imprevisto o accidente en las vías

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