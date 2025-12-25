‘El turismo cultural y natural es parte clave del posicionamiento de Panamá’

En una entrevista con La Estrella de Panamá, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloría De León proyecta una visión donde el turismo no es solo una cifra de visitantes, sino una estrategia de Estado integrada. Su mensaje central es que Panamá ha superado la etapa de recuperación pospandemia para entrar en una fase de consolidación y modernización.

¿Cómo resume los resultados obtenidos en este año 2025?

Los resultados obtenidos en este 2025 se pueden resumir como positivos; el turismo siempre trae buenas noticias. En nuestro programa Panamá Stopover de Copa, nos fijamos una meta de 185,000 visitantes y, al mes de diciembre, superamos los 200,000. En cuanto al crecimiento en la entrada de visitantes, estamos un 5 % por encima en comparación con años anteriores, según las últimas cifras recibidas. Debo añadir que, como hub de congresos y convenciones —parte de nuestra estrategia de posicionamiento—, conseguimos más de 100 eventos internacionales. Esto representa una derrama económica para todo el sector y un cierre positivo. Para 2026 ya tenemos más de 60 eventos confirmados.

¿Qué destinos o segmentos turísticos considera prioritarios para impulsar en el año 2026?

Cuando salimos a posicionar a Panamá, lo hacemos como un conjunto integral que incluye cultura, biodiversidad, gastronomía y naturaleza, a través de nuestros asociados y agentes de viajes. Destinos como Bocas del Toro y el Caribe son nuestros “caballitos de batalla”. Por otro lado, la Ciudad de Panamá (con el Casco Antiguo) y la península de Azuero también cuentan con una oferta turística interesante. No quiero dejar fuera a las comarcas, que ofrecen las experiencias auténticas que el turista busca actualmente; es la nueva tendencia: tener contacto con la esencia de cada país.

¿Cómo se está articulando la autoridad de turismo con otras entidades del Estado y el sector privado?

La ATP se está articulando con la empresa privada, lo cual es clave, ya que son ellos quienes nos retroalimentan constantemente sobre los resultados de nuestras acciones de posicionamiento internacional. Por supuesto, trabajar de la mano con los gobiernos locales es fundamental. Escuchamos a diputados, representantes y municipios sobre las necesidades de infraestructura en los destinos para luego gestionar con los ministerios correspondientes. Somos la autoridad que articula entre los diferentes ministerios, el gobierno local y la empresa privada.

¿Cuáles son los principales mercados emisores que se están trabajando actualmente?

Nuestros principales mercados emisores son Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica. Dependiendo de la temporada, estimulamos más un mercado u otro. A estos les siguen Colombia, Brasil, España, Italia y Francia.

¿Qué papel juega el turismo cultural y de naturaleza en la narrativa internacional?

El turismo cultural y natural es parte clave del posicionamiento de Panamá. Cada vez más, los turistas buscan experiencias auténticas y diferenciadoras que les permitan compartir con los locales. Por ello, la cultura es parte fundamental de nuestro posicionamiento y de lo que ofrecemos al vender a Panamá.

¿Qué proyectos de infraestructura turística están en marcha o en planificación?

Actualmente, tenemos entre ocho y diez proyectos de infraestructura en marcha. Contamos con proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en ciudades con vocación turística. Aunque manejamos los fondos, trabajamos en conjunto con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas y el Idaan. Realizamos estas articulaciones porque los destinos deben contar con todas las facilidades para que los visitantes se sientan cómodos. Por ejemplo, ya entregamos los centros de visitantes de Boquete y Pedasí, así como el centro de información en Isla Colón, Bocas del Toro. En Taboga, por ejemplo, estamos mejorando el sistema de alcantarillado y los espacios públicos. Además, apoyamos proyectos de emprendedores turísticos en diversos destinos, coordinando con la Ampyme y la Ciudad del Saber. Es una integración de diferentes elementos y entidades para que el sector salga adelante.

¿Específicamente que están haciendo con los emprendedores?

Tenemos un plan llamado Empreturismo. La idea es identificar nuevos emprendimientos en destinos como Santa Catalina, Taboga, Boquete y Boca Chica. Una vez identificados, analizamos la asignación de capital semilla para su desarrollo. Todos estos emprendimientos están bajo la custodia de la Ciudad del Saber, son medibles y están diseñados para perdurar en el tiempo.

¿Cómo se está promoviendo la inversión extranjera en el sector?

Promover la inversión extranjera nos permite posicionar al país para que los inversionistas vean los atractivos e incentivos que ofrecemos. Actualmente, estamos en una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas para crear nuevos incentivos bajo la Ley 80, y eliminar aquellos que no son atractivos. Estimamos que a mediados de enero de 2026 tendremos esto listo para presentarlo a la Asamblea. Todos los incentivos deben ser técnicos y medibles. No estamos inventando la rueda; implementamos modelos que han funcionado en otros destinos, adaptándolos a Panamá.

¿Qué balance hace de la recuperación del sector tras pandemia?

Gracias a Dios hemos superado las cifras; estamos por buen camino. Pienso que las estadísticas seguirán incrementándose de aquí en adelante. Son excelentes noticias.

¿Qué avances hay en la digitalización de la fuerza turística panameña?

La digitalización del turismo en Panamá es clave para la toma de decisiones. Si bien tenemos alianzas estratégicas, debemos medir más allá de la llegada de visitantes: saber a dónde fueron, cuánto tiempo se quedaron y dónde comieron. Este año, junto a 325 hoteleros, empezamos a registrar una medición más robusta de la ocupación mediante una herramienta gratuita. Es una utilidad necesaria que ya funciona en otros destinos y que ahora usamos en Panamá para analizar nuestras fortalezas y áreas de mejora.

¿Cuándo se activará el seguro al turista?

Para 2026 activaremos el seguro al turista, que será una herramienta de mercadeo y posicionamiento. Nos servirá para atraer congresos y convenciones, un segmento donde Panamá compite con más de 180 países. El seguro ofrece un incentivo adicional para que los asistentes se sientan respaldados por un país que les brinda esa atención.

Perfil

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional en marketing y gestión comercial. Es Ingeniera Industrial Administrativa por la Universidad Santa María La Antigua y posee un Máster en Marketing y Gestión Comercial, formación que ha fortalecido con un curso especializado en Mercadeo Digital para Retail del INCAE, consolidando así una base académica orientada a la estrategia y el desarrollo institucional.