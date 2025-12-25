‘El turismo cultural y natural es parte clave del posicionamiento de Panamá’

La ATP se está articulando con la empresa privada, lo cual es clave, ya que son ellos quienes nos retroalimentan constantemente sobre los resultados de nuestras acciones de posicionamiento internacional. Por supuesto, trabajar de la mano con los gobiernos locales es fundamental. Escuchamos a diputados, representantes y municipios sobre las necesidades de infraestructura en los destinos para luego gestionar con los ministerios correspondientes. Somos la autoridad que articula entre los diferentes ministerios, el gobierno local y la empresa privada.