Empleo en Panamá: IKEA abre reclutamiento de personal; el inicio de operaciones será exclusivo en línea

La cadena sueca de muebles y decoración IKEA concretará su llegada al mercado panameño a través de un modelo de negocio estrictamente digital.

Sarton Group, la empresa que administra la franquicia de la marca para el mercado local, confirmó que el primer punto de contacto con los consumidores en el país será la venta remota y el comercio electrónico, desplazando la apertura de establecimientos físicos para una etapa posterior no definida.

La compañía entró en la fase de reclutamiento de personal y estructuración de la organización en el territorio nacional. De acuerdo con la información corporativa, la captación de talento se concentrará en posiciones específicas para las divisiones de logística, ventas, atención al cliente, comunicación, diseño de interiores, operaciones, tecnologías de la información (IT) y recursos humanos. Los interesados deben gestionar sus postulaciones a través del portal oficial habilitado para el país.

Tony Tavira, gerente de comercio minorista de Sarton Group, explicó que ejecutan un proyecto a largo plazo basado en un modelo de entrada progresivo.

La estrategia busca mitigar los riesgos de inserción en el mercado panameño mediante el uso de la plataforma web corporativa para medir la demanda y comercializar una selección de su catálogo de productos antes de comprometer inversiones en infraestructura física.