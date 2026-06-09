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Empleo en Panamá: IKEA abre reclutamiento de personal; el inicio de operaciones será exclusivo en línea

El sistema de franquicias de Inter IKEA Systems B.V. se expande al mercado centroamericano mediante canales virtuales.
El sistema de franquicias de Inter IKEA Systems B.V. se expande al mercado centroamericano mediante canales virtuales. Cedida
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Mileika Lasso
  • 09/06/2026 16:53
La franquicia Sarton Group inicia reclutamiento en Panamá para activar plataforma de comercio electrónico de IKEA de forma progresiva

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La cadena sueca de muebles y decoración IKEA concretará su llegada al mercado panameño a través de un modelo de negocio estrictamente digital.

Sarton Group, la empresa que administra la franquicia de la marca para el mercado local, confirmó que el primer punto de contacto con los consumidores en el país será la venta remota y el comercio electrónico, desplazando la apertura de establecimientos físicos para una etapa posterior no definida.

La compañía entró en la fase de reclutamiento de personal y estructuración de la organización en el territorio nacional. De acuerdo con la información corporativa, la captación de talento se concentrará en posiciones específicas para las divisiones de logística, ventas, atención al cliente, comunicación, diseño de interiores, operaciones, tecnologías de la información (IT) y recursos humanos. Los interesados deben gestionar sus postulaciones a través del portal oficial habilitado para el país.

Tony Tavira, gerente de comercio minorista de Sarton Group, explicó que ejecutan un proyecto a largo plazo basado en un modelo de entrada progresivo.

La estrategia busca mitigar los riesgos de inserción en el mercado panameño mediante el uso de la plataforma web corporativa para medir la demanda y comercializar una selección de su catálogo de productos antes de comprometer inversiones en infraestructura física.

Impacto regional

Este movimiento forma parte de una estrategia de expansión coordinada para Centroamérica. Dennis Balslev, gerente de concepto minorista de Inter Ikea Group, señaló que la incorporación de Panamá y Costa Rica representa un hito para la corporación en las Américas. En ambos países aplicarán el mismo sistema: venta online previa a la apertura de los espacios físicos tradicionales.

Sarton Group ya opera los canales de venta de IKEA en las Islas Canarias (España), República Dominicana y Puerto Rico. Con la apertura de la plataforma digital en Panamá, el conglomerado busca competir de forma directa en el mercado de soluciones para el hogar y decoración, un sector que hasta ahora depende mayoritariamente de los canales de distribución física tradicionales.

La empresa no precisó la fecha de lanzamiento de la página web transaccional ni de la red logística que sostendrá las entregas a domicilio en las distintas provincias del país.

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