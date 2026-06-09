Empleo en Panamá: IKEA abre reclutamiento de personal; el inicio de operaciones será exclusivo en línea

Este movimiento forma parte de una estrategia de expansión coordinada para Centroamérica. <b>Dennis Balslev</b>, gerente de concepto minorista de Inter Ikea Group, señaló que la incorporación de Panamá y Costa Rica representa un hito para la corporación en las Américas. En ambos países aplicarán el mismo sistema: <b>venta online previa a la apertura de los espacios físicos tradicionales</b>. Sarton Group ya opera los canales de venta de IKEA en las Islas Canarias (España), República Dominicana y Puerto Rico. Con la apertura de la plataforma digital en Panamá, el conglomerado busca competir de forma directa en el mercado de <b>soluciones para el hogar y decoración</b>, un sector que hasta ahora depende mayoritariamente de los canales de distribución física tradicionales. La empresa no precisó la fecha de lanzamiento de la página web transaccional ni de la red logística que sostendrá las entregas a domicilio en las distintas provincias del país.