Empresarios celebran acuerdo de Salario Mínimo: logramos alcanzar una estabilidad

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) celebrando el acuerdo alcanzado para la aprobación del nuevo salario mínimo en el país, tras diez años y cinco negociaciones previas sin consenso. Juan Arias, presidente de la Cciap, destacó que la clave del éxito fue la comprensión de que se trataba de una oportunidad donde “o perdíamos todos, o ganábamos todos”, dejando a un lado la noción de “vencedores o vencidos” para enfocarse en la construcción de país. Enfatizó el rol de la colaboración entre los sectores como un logro aún mayor que la relación habitual entre empresa privada y Gobierno. “Hoy podemos decir algo aún más grande: la empresa privada, los trabajadores y el Gobierno logramos remar juntos para alcanzar un acuerdo que aporta estabilidad y un horizonte más claro para Panamá”, manifestó Arias.

Arias reconoció que, aunque trabajadores buscaban proteger su poder adquisitivo y empleadores procuraban la sostenibilidad de sus empresas, el bienestar general del país fue el punto de convergencia que mantuvo la mesa viva. “Supimos hacer a un lado intereses particulares para concentrarnos en el bien común”, afirmó. Subrayó el objetivo fundamental de la entidad durante las negociaciones. “Preservar los empleos que existen y poder seguir generando nuevos puestos de trabajo. Para nosotros, el empleo no es un concepto técnico ni un número en una tabla; es nuestro motor. El empleo es nuestra obsesión, porque detrás de cada puesto de trabajo hay una familia, un proyecto de vida y un país que quiere avanzar”, subrayó.