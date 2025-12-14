Empresarios celebran acuerdo de Salario Mínimo: logramos alcanzar una estabilidad

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) celebrando el acuerdo alcanzado para la aprobación del nuevo salario mínimo en el país, tras diez años y cinco negociaciones previas sin consenso.Juan Arias, presidente de la Cciap, destacó que la clave del éxito fue la comprensión de que se trataba de una oportunidad donde <i><b>'o perdíamos todos, o ganábamos todos'</b></i>, dejando a un lado la noción de <i><b>'vencedores o vencidos' </b></i>para enfocarse en la construcción de país.Enfatizó el rol de la colaboración entre los sectores como un logro aún mayor que la relación habitual entre empresa privada y Gobierno.<i><b>'Hoy podemos decir algo aún más grande: la empresa privada, los trabajadores y el Gobierno logramos remar juntos para alcanzar un acuerdo que aporta estabilidad y un horizonte más claro para Panamá'</b></i>, manifestó Arias.