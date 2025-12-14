  1. Inicio
Empresarios celebran acuerdo de Salario Mínimo: logramos alcanzar una estabilidad

Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 14/12/2025 10:40
Para el gremio, el rol de la colaboración entre los sectores como un logro aún mayor que la relación habitual entre empresa privada y Gobierno

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) celebrando el acuerdo alcanzado para la aprobación del nuevo salario mínimo en el país, tras diez años y cinco negociaciones previas sin consenso.

Juan Arias, presidente de la Cciap, destacó que la clave del éxito fue la comprensión de que se trataba de una oportunidad donde “o perdíamos todos, o ganábamos todos”, dejando a un lado la noción de “vencedores o vencidos” para enfocarse en la construcción de país.

Enfatizó el rol de la colaboración entre los sectores como un logro aún mayor que la relación habitual entre empresa privada y Gobierno.

“Hoy podemos decir algo aún más grande: la empresa privada, los trabajadores y el Gobierno logramos remar juntos para alcanzar un acuerdo que aporta estabilidad y un horizonte más claro para Panamá”, manifestó Arias.

Arias reconoció que, aunque trabajadores buscaban proteger su poder adquisitivo y empleadores procuraban la sostenibilidad de sus empresas, el bienestar general del país fue el punto de convergencia que mantuvo la mesa viva. “Supimos hacer a un lado intereses particulares para concentrarnos en el bien común”, afirmó.

Subrayó el objetivo fundamental de la entidad durante las negociaciones.

“Preservar los empleos que existen y poder seguir generando nuevos puestos de trabajo. Para nosotros, el empleo no es un concepto técnico ni un número en una tabla; es nuestro motor. El empleo es nuestra obsesión, porque detrás de cada puesto de trabajo hay una familia, un proyecto de vida y un país que quiere avanzar”, subrayó.

Por primera vez, la Cciap tuvo un espacio como comisionado principal en la mesa, pasando de su rol anterior como técnico a un actor directo en la discusión y construcción de consensos.

Arias también reconoció el papel fundamental del Ejecutivo: “El Gobierno también jugó su papel. Fue garante, acompañó, facilitó y ayudó a que las partes se entendieran sin imponer. Su presencia permitió que la conversación fluyera incluso en los momentos más tensos”, dijo.

El acuerdo final fue calificado como beneficioso para miles de trabajadores, al mismo tiempo que otorga “aire a la pequeña y mediana empresa, que hoy más que nunca necesita estabilidad para poder seguir adelante.”

El presidente Arias concluyó con una visión optimista, señalando que este consenso abre la puerta a futuros acuerdos en otros temas cruciales.

“Este acuerdo no es un punto final; es un punto de partida. Si pudimos ponernos de acuerdo en algo tan sensible como el salario mínimo, podemos ponernos de acuerdo en mucho más. Porque cuando Panamá suma, cuando dejamos los extremos a un lado y empujamos hacia el mismo lado, Panamá gana”, manifestó.

