Empresarios rechazan posible cobro de $10 a pasajeros que lleguen en tránsito al aeropuerto

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) manifestó su rechazo a la propuesta de creación de una nueva tasa para los pasajeros en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, al considerar que afectaría directamente la competitividad del principal hub aéreo del país.

Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, advirtió que la medida pondría en desventaja a Panamá frente a otros aeropuertos de la región.

“Desde Apede rechazamos rotundamente esta propuesta de una nueva ley que incluye una tasa a los pasajeros en tránsito que pasan por Tocumen. Esto le va a restar competitividad a nuestro aeropuerto, a nuestro centro internacional de conexiones y, definitivamente, al país”, señaló.

La dirigente empresarial recordó que aeropuertos competidores en la región, como Bogotá, Ciudad de México, El Salvador y República Dominicana, no aplican cargos similares, lo que haría menos atractivo el tránsito por Panamá.

“Esto va a disminuir el interés de las líneas aéreas internacionales de pasar por Panamá. No es el momento ni la medida adecuada para buscar nuevos ingresos para la República”, agregó De Sanctis.

Apede hizo un llamado a las autoridades a revisar la propuesta y a priorizar medidas que fortalezcan la conectividad aérea, considerada un pilar estratégico de la economía panameña y motor del turismo, el comercio y la inversión extranjera.