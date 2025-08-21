Empresarios rechazan posible cobro de $10 a pasajeros que lleguen en tránsito al aeropuerto

<b><a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas">La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)</a></b> manifestó su rechazo a la propuesta de creación de una nueva tasa para los pasajeros en tránsito por el <b><a href="/tag/-/meta/aitsa-aeropuerto-internacional-de-tocumen">Aeropuerto Internacional de Tocumen</a></b>, al considerar que afectaría directamente la competitividad del principal hub aéreo del país.<b><a href="/tag/-/meta/giulia-de-santis">Giulia De Sanctis, presidenta de Apede</a></b>, advirtió que la medida pondría en desventaja a Panamá frente a otros aeropuertos de la región. '<i>Desde Apede rechazamos rotundamente esta propuesta de una nueva ley que incluye una tasa a los pasajeros en tránsito que pasan por Tocumen. Esto le va a restar competitividad a nuestro aeropuerto, a nuestro centro internacional de conexiones y, definitivamente, al país</i>', señaló.La dirigente empresarial recordó que aeropuertos competidores en la región, como <b>Bogotá, Ciudad de México, El Salvador y República Dominicana</b>, no aplican cargos similares, lo que haría menos atractivo el tránsito por Panamá. '<i>Esto va a disminuir el interés de las líneas aéreas internacionales de pasar por Panamá. No es el momento ni la medida adecuada para buscar nuevos ingresos para la República</i>', agregó De Sanctis. Apede hizo un llamado a las autoridades a revisar la propuesta y a priorizar medidas que fortalezcan la conectividad aérea, considerada un pilar estratégico de la economía panameña y motor del turismo, el comercio y la inversión extranjera.