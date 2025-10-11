Exportaciones de servicios de Panamá creció 8.3 % en el primer semestre de 2025

En un entorno global cada vez más orientado a la economía del conocimiento y los servicios especializados, Panamá consolida su liderazgo regional como proveedor de soluciones logísticas, financieras y digitales.

Durante el primer semestre de 2025, el país exportó servicios por un total de $9,762 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 8.3 %, según cifras de la plataforma de Inteligencia Comercial (Intelcom) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República (CGR).

El sector transporte se mantuvo como el principal motor, con $5,034 millones generados gracias al desempeño del Canal de Panamá, los puertos marítimos y la cadena logística integrada. Le siguió el turismo internacional, que aportó $3,307 millones en servicios de viajes, confirmando la recuperación y expansión del sector.

Otros rubros también mostraron resultados destacados: los servicios financieros alcanzaron los $657 millones, telecomunicaciones e informática sumaron $246 millones, seguros y pensiones generaron $214 millones, y otros servicios empresariales aportaron $223 millones.

Más allá de las cifras, el desempeño del sector refleja una transformación estructural en el modelo exportador panameño, que deja atrás la dependencia del comercio de bienes para consolidarse como un hub estratégico de servicios con alcance global.

“El dinamismo de nuestras exportaciones de servicios confirma que Panamá está capitalizando su posición geográfica, infraestructura de clase mundial y entorno proinversión para atraer negocios globales y generar empleo de calidad”, destacó el titular del MICI, Julio Moltó.

Con su combinación de conectividad, estabilidad y diversificación, Panamá reafirma su vocación de centro regional para la inversión y los servicios internacionales.