Exportaciones de servicios de Panamá creció 8.3 % en el primer semestre de 2025

En un entorno global cada vez más orientado a la economía del conocimiento y los servicios especializados, <b>Panamá consolida su liderazgo regional</b> como proveedor de soluciones logísticas, financieras y digitales.Durante el <b>primer semestre de 2025</b>, el país <b>exportó servicios por un total de $9,762 millones</b>, lo que representa un <b>crecimiento interanual del 8.3 %</b>, según cifras de la plataforma de Inteligencia Comercial (Intelcom) del <b><a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</a></b>, basadas en datos del <b><a href="/tag/-/meta/inec-instituto-nacional-de-estadistica-y-censo">Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)</a></b> de la<a href="/tag/-/meta/cgrp-contraloria-general-de-la-republica-de-panama"> <b>Contraloría General de la República (CGR)</b></a>.El <b>sector transporte</b> se mantuvo como el principal motor, con <b>$5,034 millones generados</b> gracias al desempeño del <b>Canal de Panamá</b>, los <b>puertos marítimos</b> y la <b>cadena logística integrada</b>. Le siguió el <b>turismo internacional</b>, que aportó <b>$3,307 millones en servicios de viajes</b>, confirmando la <b>recuperación y expansión del sector</b>.Otros rubros también mostraron resultados destacados: los <b>servicios financieros</b> alcanzaron los <b>$657 millones</b>, <b>telecomunicaciones e informática</b> sumaron <b>$246 millones</b>, <b>seguros y pensiones</b> generaron <b>$214 millones</b>, y <b>otros servicios empresariales</b> aportaron <b>$223 millones</b>.Más allá de las cifras, el desempeño del sector refleja una <b>transformación estructural</b> en el modelo exportador panameño, que <b>deja atrás la dependencia del comercio de bienes</b> para consolidarse como un <i><b>hub</b></i><b> estratégico de servicios con alcance global</b>.<i>'El dinamismo de nuestras exportaciones de servicios confirma que Panamá está capitalizando su posición geográfica, infraestructura de clase mundial y entorno proinversión para atraer negocios globales y generar empleo de calidad</i>', destacó el titular del MICI, <b><a href="/tag/-/meta/julio-molto">Julio Moltó</a></b>.Con su combinación de conectividad, estabilidad y diversificación, Panamá reafirma su <b>vocación de centro regional para la inversión y los servicios internacionales.</b>