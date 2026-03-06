Exportaciones totales panameñas registran $98.2 millones en enero 2026

Al cierre de enero 2026, las exportaciones panameñas presentan una dinámica de reajuste estructural y resiliencia en sectores específicos. Según el más reciente informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) del Ministerio de Comercio e Industrias, las exportaciones del país alcanzaron un valor total de $65.8 millones.

Si bien esta cifra representa una disminución absoluta de $11.1 millones en comparación con el desempeño de enero de 2025 —lo que equivale a una contracción del 14.4 % en términos relativos—, el análisis histórico permite situar este resultado en una perspectiva positiva.

Según el MICI, a pesar del descenso interanual, el monto registrado se posiciona firmemente como uno de los tres valores más altos para un mes de enero en toda la serie histórica que comprende el periodo 2010-2026, lo que sugiere que la base exportadora mantiene un nivel de actividad robusto frente a ciclos anteriores.

Las exportaciones panameñas ha experimentado una transformación definitiva tras el cese de las operaciones de la mina de cobre a finales de 2023. Desde enero de 2024, las estadísticas oficiales se concentran exclusivamente en productos distintos al concentrado de cobre, lo que obliga a los sectores tradicionales y de manufactura a asumir el liderazgo del crecimiento económico exterior.

En este nuevo escenario, el MICI detalló que la oferta exportable total de Panamá para enero de 2026, al integrar tanto las exportaciones registradas como aquellas de valor agregado generadas bajo regímenes especiales, ascendió a $98.2 millones.

Aunque las exportaciones registradas bajaron, las operaciones desde Zonas Francas y el Área Económica Especial Panamá Pacífico inyectaron $32.4 millones al total, registrando un crecimiento del 47.9 % en su segmento.

“Gracias al dinamismo de los regímenes especiales, la caída de la oferta exportable total frente a 2025 fue de apenas un 0.6 %, prácticamente empatando el desempeño del año anterior”, subrayó el Mici.

En cuanto a la composición de la canasta exportadora, el inicio de 2026 ha estado marcado por cambios significativos en el liderazgo de los productos. Los camarones congelados se han consolidado como el producto estrella, desplazando a sectores que históricamente dominaban la tabla.

Este rubro representó el 17.4 % del total exportado, con un valor de $11.5 millones. Por el contrario, el banano, que en enero de 2025 acreditaba casi el 18 % de las exportaciones, vio reducida su participación a tan solo un 3.9 % en el presente mes. Este declive se atribuye directamente a las secuelas de la huelga laboral ocurrida el año pasado, que afectó la capacidad de producción y despacho de la fruta.

Detrás del camarón, la estructura de exportación se diversificó con los desperdicios de hierro o acero (6.4 %), el aceite de palma en bruto (6.1 %) y la teca en bruto (5.9 %). Al analizar los datos por capítulos del Sistema Armonizado, el sector de “Pescados y Crustáceos” domina ampliamente con un 27.0 % del total, seguido por la fundición de hierro y acero con un 9.3%.

El análisis de los mercados de destino también revela movimientos estratégicos en la geopolítica comercial de Panamá. China-Taiwán emergió como el principal socio comercial al inicio de 2026, captando el 16.6 % del total exportado ($10.9 millones). Este ascenso es notable considerando que, en el acumulado de los tres años anteriores (2023-2025), Estados Unidos se había mantenido como el destino predilecto.

En el periodo actual, la potencia norteamericana ocupa el segundo lugar con un 12.5 %. Otros mercados de relevancia incluyeron la Zona Libre de Colón como punto de redistribución (10.0 %), Costa Rica (7.4 %) e India, que con un 7.0 % logró desplazar a los Países Bajos hacia la sexta posición. En conjunto, los diez principales mercados internacionales absorbieron el 70.8 % de todas las exportaciones registradas del país.

El 69.6 % de las ventas externas se realizaron bajo el amparo de acuerdos comerciales vigentes. En el ámbito de los bloques regionales, el Mercado Común Centroamericano (MCCA) se posicionó como el principal socio por bloque con un 14.9 %, superando a la Unión Europea que registró un 11.2 %