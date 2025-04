Exportadores de Panamá respaldan no imponer aranceles recíprocos a EE.UU.

Los exportadores respaldan la idea del Gobierno de no imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos (EE.UU.), luego que este último decidiera el pasado 2 de abril establecer un arancel adicional del 10 % a las importaciones de todos sus socios comerciales, incluyendo Panamá.

“Nosotros estamos de acuerdo con que no se aplique ninguna reciprocidad de arancel a EE.UU. Lo que sí podemos ir trabajando es la vía diplomática”, comentó Bianca Morán, presidenta de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX).

Las reacciones de la APEX llegan cuando este martes 15 de abril, el viceministro de Comercio e Industrias, Carlos Hoyos, durante una entrevista en un noticiero, confesó que Panamá no se plantea imponer aranceles recíprocos a EE.UU. para evitar que el costo final lo pague el consumidor, el productor y el industrial panameño.

“Para Panamá, responder con un arancel recíproco a las importaciones de Estados Unidos no va a afectar a más nadie que no sea a nuestro propio consumidor y nuestro propio productor. Esa no es la vía”, afirmó Hoyos.

Añadió que “los productos que se importan desde Panamá también tienen una utilidad muy importante en el consumidor, no solo final, sino también al consumidor industrial de transformación y el productor panameño que en gran medida depende mucho de productos importados de Estados Unidos, como es el maíz”.

El viceministro del MICI no considera que la aplicación de un 10 % de los aranceles representa un problema real para Panamá porque en comparación de otros países, todavía las exportaciones nacionales tienen ciertas ventajas competitivas.

Por ejemplo, detalló que con el arancel del 10 %, el costo adicional que tendrán las exportaciones panameñas dependerá de la demanda y competitividad con otros mercados que tienen un arancel más alto. Por lo tanto, planteó que en el actual escenario el arancel del 10 % para Panamá es el más bajo que ha establecido Estados Unidos, es decir, que 10 % es como el nuevo arancel del 0% en el listado.

En este contexto, la presidenta de la APEX comentó que los beneficios de que Panamá tenga el arancel más bajo es visto “más o menos” creíble.

“Si es cierto que nos pone en igual condiciones con los otros países que también tienen 10 %, pero pensar en que esto abre alguna ventaja para nosotros, yo no la veo realmente. Yo creo que nosotros nos deberíamos de enfocar en buscar otros mercados. Y lo segundo sería ir por la vía diplomática en conjunto con todos los otros países que tienen tratados de libre comercio con EE.UU. y que no están siendo respetados, solicitar que nos apliquen las condiciones que ya teníamos negociadas”, expresó Morán.

Confesó que, por el momento, a las exportaciones de mariscos ya se les está cobrando el 10 %, desde el 5 de abril. Sin embargo, a las exportaciones de alimentos y muebles, todavía no.

Mientras tanto, Hoyos adelantó que el Gobierno está trabajando para poder ser excluido en la lista de aranceles de Estados Unidos. “Nosotros estamos tratando de que ese sea el caso. Lo que se ha manifestado en nuestras reuniones ha sido muy positivo porque la relación entre Panamá y Estados Unidos son positivas”, dijo.

Aseguró que hasta el momento el presidente estadounidense, Donald Trump, “ha bajado la marea un poco”. Además, agregó que la relación entre Estados Unidos y Panamá ha cambiado de una diplomacia tradicional a una transaccional.

Durante una reunión con gremios empresariales, entre esos la APEX, para debatir el nuevo escenario de Panamá con la decisión arancelaria de EE.UU., el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, resaltó que, aunque las condiciones globales están cambiando rápidamente, el país sigue teniendo una ventaja significativa gracias a su plataforma logística robusta y su ubicación estratégica. “No estamos en una fase desfavorable, sino todo lo contrario”, señaló.

En esa línea, el ministro subrayó la relevancia de este ajuste arancelario del 10 %, el cual es el más bajo en comparación con otros países, y que representa una oportunidad favorable para atraer inversiones extranjeras. Adelantó que ya existen empresas interesadas en aprovechar la plataforma logística para establecer negocios, lo cual es un indicio positivo.

Moltó dijo que el país tiene los elementos necesarios para convertirse en un centro clave para la reubicación de empresas en la región, especialmente aquellas que buscan aprovechar la tendencia del nearshoring.